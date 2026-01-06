Στην αντεπίθεση βγαίνει ένας εκ των ελεγχόμενων δημοσίων λειτουργών για την γνωστή υπόθεση του ιχθυοτροφείου Τριμίκλινης. Ο λόγος για τον Λοϊζο Λοϊζίδη, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών υπογράφοντας τις δυο άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, ημερομηνίας 13/10/2011 και 07/02/2013, αντιστοίχως.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ανακοίνωσή της στις 19 Δεκεμβρίου για την έρευνά της σε σχέση με την γνωστή υπόθεση είχε αναφέρει ότι για τον κ. Λοϊζίδη ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Αυτό είναι κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά ο τελευταίος. Μάλιστα, προέβη σε διάβημα μέσω της δικηγόρου του Αλεξάνδρας Λυκούργου. Συγκεκριμένα η κ. Λυκούργου απέστειλε προχθές επιστολή στην Αρχή εκ μέρους του πελάτη της ζητώντας την άμεση αναθεώρηση της σχετικής ανακοίνωσής της, έτσι ώστε να αποκαθίσταται η προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψή του κ. Λοϊζίδη.

Τι αναφερόταν

Θυμίζουμε πως ο διορισμένος από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς λειτουργός επιθεώρησης στο πόρισμά του είχε καταλήξει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος του κ. Λοϊζίδη που απέρρεαν από το γεγονός πως είχε υπογράψει τις δυο άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, ημερομηνίας 13/10/2011 και 07/02/2013.

Σημειωνόταν, μεταξύ άλλων, ότι «ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, δυνάμει του Άρθρου 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 αλλά και της Συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, δυνάμει του Άρθρου 372, του ίδιου Κώδικα».

Αυτό που επισημαίνεται στην προχθεσινή νομική επιστολή του κ. Λοίζίδη είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς «δημοσιεύει κατηγορίες εναντίον του επιλεκτικά και χωρίς τεκμηρίωση και παραβιάζει, σωρευτικά, συνταγματικά και νομοθετημένα θεμελιώδη δικαιώματά του καθώς και την θεσμική τάξη».

Παρατίθενται, μάλιστα, έξι σημεία προς υποστήριξη της προαναφερθείσας θέσης. Τα παρουσιάζουμε επιγραμματικά:

◗ Καταλογίζεται πως η Αρχή αίρει το απόρρητο των πληροφοριών και παρουσιάζει τον κ. Λοϊζίδη σαν ένοχο.

◗ Υποστηρίζεται πως του αποδίδεται ποινική ευθύνη, κάνοντας λόγο για «παραδεκτό γεγονός» , το οποίο ο κ. Λοϊζίδης δεν αποδέχεται.

◗ «Μεταχειρίζεται διαφορετικά τους επτά δημόσιους λειτουργούς, στους οποίους αποδίδει πειθαρχικές ευθύνες και τους ευνοεί εφ’ όσον δεν τους κατονομάζει και αναμένει (ορθά) τις ενέργειες και τις αποφάσεις του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου».

◗ «Μεταχειρίζεται ευνοϊκά και τον Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (διάδοχο του κυρίου Λοϊζίδη), ο οποίος, το 2022, αποφάσισε την ανανέωση της επίμαχης άδειας».

◗ Ενώ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο κύριος Λοϊζίδης «… εν γνώσει του(), ηθελημένα και εσκεμμένα, παρέκαμψ(ε) όλη τη νομοθεσία και κανονισμούς … ώστε να δοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, ημερ.07/02/2013.», εντούτοις, δεν προσδιορίζει τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες ορίζουν το νόμιμο πλαίσιο έκδοσης άδειας ως η επίμαχη και τις οποίες ο κύριος Λοϊζίδης, κατ’ ισχυρισμόν, παραβίασε.

◗ Δημοσιοποιεί τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κυρίου Λοϊζίδη και του αποδίδει ποινικές ευθύνες χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και χωρίς αυτό να είναι ανάλογο. Υπό τις περιστάσεις, η ενημέρωση του κοινού, η διαφάνεια και η ενίσχυση της λογοδοσίας επιτυγχάνονται αποτελεσματικά με την ανώνυμη παρουσίαση των ευρημάτων της Έρευνας. Άλλωστε, αυτό πράττει η Αρχή στην περίπτωση των επ΄τα δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους αποδίδει πειθαρχικές ευθύνες.

Στην επιστολή προβάλλεται ακόμη η θέση πως η Αρχή παραβιάζει τέσσερις θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές.

Επιπλέον, στην επιστολή εκφράζονται επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την εξουσία του Επιτρόπου Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρη Πογιατζή, ο οποίος, όπως σημειώνεται, «ταυτοχρόνως προεδρεύει της Αρχής και αποφασίζει ο ίδιος μονομερώς την άρση του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγει η Αρχή στο πλαίσιο των ερευνών της (…)». Προστίθεται ότι «η παράλληλη ιδιότητα του Προέδρου της Αρχής και του αρμοδίου για την λήψη της παρεμβατικής απόφασης άρσης του απορρήτου τέτοιων πληροφοριών διαταράσσει την θεσμική ισορροπία και είναι αντίθετη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας».

Όπως προκύπτει από την προσπάθεια του «Φ» να λάβει αντίλογο από την Ανεξάρτητη Αρχή για τα όσα υποστηρίζει ο κ. Λοϊζίδης, το Σώμα αναμένεται να εκφράσει τις θέσεις του επισήμως μέσω ανακοίνωσης.