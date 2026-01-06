Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Μητροπολίτη Τυχικό που έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι πολύ πιθανό να εκλεγεί απευθείας από την Σύνοδο, αν περάσει από το Σώμα η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για ανάδειξη των Επισκόπων και των Μητροπολιτών απευθείας από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς τη συμμετοχή των λαϊκών.

Ο Μακαριότατος θα καταθέσει την πρόταση ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατά τη μεθαυριανή συνεδρία του Σώματος και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα εγκριθεί, οπόταν όσοι οργανώνονταν με πυρήνες από τις τάξεις των λαϊκών για προώθηση της υποψηφιότητάς τους, θα μείνουν μετέωροι υπό την έννοια ότι η Ιερά Σύνοδος θα έχει τον αποκλειστικό λόγο, χωρίς βεβαίως να παραβλέπει εντελώς τη βούληση των πιστών.

Ο Αρχιεπίσκοπος θα καταθέσει το γενικό πλαίσιο που αφορά την εκλογή των Επισκόπων και των Μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο και αν τεθούν διαδικαστικά ζητήματα θα συζητηθούν ενώπιον του Σώματος. Αυτά πιθανώς να αφορούν το κατά πόσον σε κάθε περίπτωση διαδοχής θα ζητείται από όσους ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή αν θα καταρτίζει η Σύνοδος κατάλογο με τους τρεις τους οποίους θεωρεί ότι πληρούν τα κριτήρια, ότι δεν έχουν κώλυμα κοκ και στη συνέχεια να επιλέγει έναν από αυτούς για πλήρωση του θρόνου.

Η διαδικασία της απευθείας εκλογής ιεραρχών από την Ιερά Σύνοδο, εκτός από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου λόγω και της ιδιομορφίας της κατάστασης στην Τουρκία δεν είναι δυνατόν να διεξάγονται εκλογές με τη συμμετοχή του λαού, εφαρμόζεται και από την Εκκλησία της Ελλάδας. Στην Ελλάδα ετοιμάζεται κατάλογος με τους υποψηφίους, όσοι και αν είναι, και η εκλογή γίνεται από την Ιερά Σύνοδο στην οποία συμμετέχουν περίπου 82 Ιεράρχες.

Ένα από τα ζητήματα τα οποία επιδιώκει να ρυθμίσει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είναι και η ανάδειξη σε επισκοπικούς και μητροπολιτικούς θρόνους ατόμων τα οποία εξασφαλίζουν μεν την στήριξη του λαού αλλά την ίδια ώρα κρίνεται από την ιεραρχία της Εκκλησίας ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Πέραν αυτού, επιδιώκεται ο αποκλεισμός από θέσεις κλειδιά ανθρώπων οι οποίο έχουν ηθικά ή άλλα κωλύματα τα οποία είναι μεν γνωστά στην Ιεραρχία της Εκκλησίας αλλά δεν τα γνωρίζει το ευρύ κοινό.

Τέλος, επιδιώκεται ο τερματισμός της αντιπαράθεσης που δημιουργείται κάθε φορά που προκύπτουν εκλογές για πλήρωση κάποιου θρόνου.

Όσον αφορά την εκλογή Αρχιεπισκόπου, ο Μακαριότατος θεωρεί πως ο λαός πρέπει να συμμετέχει και λόγω του γεγονότος ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος εκφράζει και τη βούληση της Εκκλησίας σε διάφορα ζητήματα περιλαμβανομένου και του εθνικού.