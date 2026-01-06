Με την παραδοσιακή λαμπρότητα και επισημότητα εορτάσθηκαν σήμερα στην Πάφο τα Άγια Θεοφάνια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, αφού στην πόλη ήταν προγραμματισμένη φέτος η επίσημη τελετή που πραγματοποιείται εκ περιτροπής στις παραλιακές πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος προέστη της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό των Θεοφανίων. Ακολούθως, η καθιερωμένη πομπή από το ναό κατέληξε στο λιμανάκι Κάτω Πάφου, όπου ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου προέστη στην τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.

Την πομπή συνόδευε για μια ακόμη χρονιά η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς απέδιδε τιμές στον προαύλιο χώρο του ναού και στο λιμανάκι. Η πομπή διήλθε από τις οδούς Αγαπήνορος, Ικάρου, Κωνσταντίας, Θεοσκεπάστης και Αλκμήνης και μέσω των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αποστόλου Παύλου κατέληξε στην προβλήτα του γραφικού λιμανιού, το οποίο κατακλύσθηκε από εκατοντάδες πιστών και ξένων επισκεπτών, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν από το πρωί στην Πάφο.

Τελετές για τον αγιασμό των υδάτων πραγματοποιήθηκαν επίσης σήμερα στους Δήμους Ιεροκηπίας, Ακάμα, σε παραλιακές κοινότητες της επαρχίας, αλλά και στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα, σε συντριβάνι στον προαύλιο χώρο της μονής.