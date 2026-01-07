Σε εγρήγορση βρίσκεται η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε σχέση με γύπα, ο οποίος εκτιμάται πως είναι τραυματισμένος ή άρρωστος. Το υπό εξαφάνιση είδος, παρακολουθείται τις τελευταίες μέρες με σκοπό να πιαστεί από λειτουργούς και να λάβει την απαιτούμενη περίθαλψη. Στο μεταξύ δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες του γύπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπού πολίτες τον εντόπισαν να κάθεται σε πινακίδα στην περιοχή της Ορόκλινης.

Όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας, Πέτρος Αναγιωτός, όντως υπάρχει πρόβλημα με γύπα τον οποίο και παρακολουθούν. Ωστόσο, πλησιάζοντας τον για να τον παγιδεύσουν το πουλί μετακινήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, καθιστώντας αδύνατη την όποια προσπάθεια, έως ότου μετακινηθεί σε άλλη περιοχή.

«Το συγκεκριμένο πουλί φέρει σύστημα εντοπισμού και παρακολουθούμε τα σωμομετρικά του στοιχεία, όπως είναι η θερμοκρασία του σώματος», υπογράμμισε ο κ. Αναγιωτός.

«Γνωρίζουμε πως το πουλί έχει μέρες να τραφεί», σημείωσε ακόμη, καθώς όπως αναφέρει παρατηρούν τη συμπεριφορά του και ότι τις τελευταίες μέρες κινείται σε περιοχές που δεν θα μπορεί να βρει θήραμα.

«Υπάρχει εξοπλισμός και προσφέρεται εκπαίδευση» ώστε να είναι δυνατή η παγίδευση ενός γύπα, η οποία δεν αποκλείεται -εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες- να γίνει τις νυχτερινές ώρες.

Ο κ. Αναγιωτός, μας ανέφερε πως ο πληθυσμός των γυπών στην Κύπρο ανέρχεται σε περίπου 40 άτομα.

«Γίνονται προσπάθειες για να διατηρηθούν οι γύπες και για να αναπτυχθεί ο πληθυσμός τους», είπε και πρόσθεσε ότι γι’ αυτό τον λόγο τρέχει το πρόγραμμα LIFE «Ζωή με τους Γύπες», μέσω του οποίου έφεραν και πουλιά από την Ισπανία.

Επιπλέον, είπε ο κ. Αναγιωτός, γίνονται προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τους γύπες, οι οποίοι σκοτώνονται συνήθως από δηλητηριάσεις και από ηλεκτροπληξία. «Είμαστε σε συνεργασία με την ΑΗΚ, οπόταν εντοπίζουμε και μονώνουμε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος».