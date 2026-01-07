Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο η Ιερά Σύνοδος, με τη σχετική πρόσκληση να αποστέλλεται από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε όλους πλην του Τυχικού. Ο Μητροπολίτης (τέως Πάφου) Τυχικός, έθιξε το εν λόγω θέμα στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου με επιστολή του, με την οποία τον πληροφορεί πως αφίχθηκε στην Κύπρο αλλά ότι θα απουσιάσει ξανά για λόγους υγείας και σειρά εξετάσεων.

Αναλυτικά η επιστολή της Ιεράς Συνόδου:

Προς τους αγαπητούς αδελφούς, τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου, Πανιερωτάτους Μητροπολίτας: Κιτίου Νεκτάριο, Κυρηνείας Χρυσόστομο, Λεμεσού Αθανάσιο, Μόρφου Νεόφυτο, Κωνσταντίας Βασίλειο, Κύκκου Νικηφόρο, Ταμασού Ησαΐα, Τριμυθούντος Βαρνάβα και Θεοφιλεστάτους

Επισκόπους: Καρπασίας Χριστοφόρο, Αρσινόης Παγκράτιο, Αμαθούντος Νικόλαο, Λήδρας Επιφάνιο, Χύτρων Λεόντιο, Νεαπόλεως Πορφύριο, Μεσαορίας Γρηγόριο.

Άγιοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Διά της παρούσης, προσκαλούμεν Υμάς εις έκτακτον Συνεδρίαν της Ιεράς Συνόδου, εν τω Μικρώ Συνοδικώ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, την Πέμπτην 8ην Ιανουαρίου 2026, ώραν 10ην πρωϊνήν.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Θέματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

2. Τροποποίησις των άρθρων του Κ.Χ.Ε.Κ. (ανταλλαγή απόψεων).

3. Διάφορα.

Μετά της εν Χριστώ αγάπης,

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

31 Δεκεμβρίου 2025.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης (τέως Πάφου) Τυχικός, απέστειλε νέα επιστολή (την έφερε στο φως το Pafos Press) στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Ο κ. Τυχικός αναφέρει πως δεν έλαβε πρόσκληση από τον Αρχιεπίσκοπο. Επικαλείται προβλήματα υγείας και, αν και δεν το ξεκαθαρίζει, αφήνει να αιωρείται το ότι δεν θα παρουσιαστεί στην αυριανή συνεδρία. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

Μακαριώτατε,

Ευλογείτε.

Πληροφορήθηκα, ότι στις 8 Ιανουαρίου θα συγκληθεί Σύνοδος στην οποία δεν έχω προσκληθεί από Εσάς, ως Πρόεδρο της Ιεράς ημών Συνόδου.

Έχω αφιχθεί σήμερα στην Κύπρο, για τον σκοπό αυτό, μόλις το έμαθα.

Τα θέματα της υγείας μου και οι σχετικές εξετάσεις προχωρούν, έχω επίσης ακόμη και άλλες σειρές εξετάσεων, καθώς και επαναληπτικές, στις οποίες θα προβώ χωρίς να γνωρίζω ακόμη τις ημερομηνίες.

Μετά τιμής

Ο εκ Πάφου Τυχικός