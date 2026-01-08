Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί τον τέως Μητροπολίτη Τυχικό ουσιαστικά εκτός Ιεραρχίας, στον οποίο αναμένεται σήμερα να του επιβάλει τη ποινή της αργίας «άχρι καιρού» (μέχρι νεοτέρας), ενώ το Σώμα θα απασχολήσει και η πρόταση του Αρχιεπισκόπου για εκλογή Επισκόπων και Μητροπολιτών απευθείας από την Ιερά Σύνοδο χωρίς τη συμμετοχή του λαού, ο οποίος θα ψηφίζει μόνο για εκλογή Αρχιεπισκόπου.

Την ίδια ώρα ο Αρχιεπίσκοπος θα θέσει θέμα έκδοσης ανακοίνωσης με την οποία θα καλούνται οι πιστοί να μην συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές σε περίπτωση που αυτές διοργανώνονται από τους καθαιρεθέντες μοναχούς της μονής Οσίου Αββακούμ.

Το άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα και αφορά καταγγελίες εναντίον του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου (ο οποίος φέρεται να μετακίνησε σε προσωπικούς του λογαριασμούς χρήματα σωματείου) δεν αναμένεται να απασχολήσει την Ιερά Σύνοδο, η οποία, προς το παρόν, δεν έχει ενώπιον της σχετικές καταγγελίες. Όπως μας ελέχθη, μέχρι και χθες δεν είχε φτάσει στην Εκκλησία σχετική καταγγελία. Ωστόσο, μπορεί οποιοσδήποτε από τους Συνοδικούς να εγείρει το θέμα για ενημέρωση. Πάντως, ειδικά για το τελευταίο, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος θεωρείται ότι κάηκε ως υποψήφιος για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου τον οποίο φερόταν έτοιμος να διεκδικήσει. Οι πιθανότητες του θα ήταν αυξημένες ειδικά αν περάσει η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για εκλογή των Επισκόπων και των Μητροπολιτών απευθείας από την Ιερά Σύνοδο.

Πιο αναλυτικά για τη σημερινή συνεδρία, φαίνεται πως αποτελεί μονόδρομο η λήψη απόφασης με βάση την οποία θα τεθεί σε αργία ο έκπτωτος Μητροπολίτης Τυχικός. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι αντί συνεργασίας με τη Σύνοδο επέλεξε το δρόμο της αμφισβήτησης των αποφάσεων της καθώς και την απόφαση αλλά και τις νουθεσίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αν και η Ιερά Σύνοδος έχει την ευχέρεια ακόμη και να καθαιρέσει τον κ. Τυχικό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» θα περιοριστεί στην κήρυξη του σε αργό, κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό, πως ουσιαστικά τον θέτει όχι μόνο εκτός Συνόδου και εκτός Ιεραρχίας, αλλά, παράλληλα τίθεται και στο περιθώριο για μακρό χρονικό διάστημα, όπως θα συνέβαινε και σε περίπτωση καθαίρεσής του.

Ο Τυχικός είχε στείλει με επιδότη επιστολή το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου στην Ιερά Σύνοδο ενημερώνοντας τους Συνοδικούς για την πρόθεση του να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια διεκδικώντας επαναφορά του στη Μητρόπολη Πάφου.

Στην ίδια επιστολή περιλαμβανόταν και «ομολογία πίστεως» η οποία ωστόσο, ούτε κατά διάνοια έχει σχέση με την ομολογία πίστεως που του ζητήθηκε να υπογράψει. Συγκεκριμένα, ενώ του είχε ζητηθεί να υπογράψει λίβελο πίστεως δια της οποίας να αποκηρύξει τον αποτειχισμό και να αναγνωρίζει όλες τις οικουμενικές Συνόδους (περιλαμβανομένης και αυτής του Κολυμπαρίου Κρήτης την οποία δεν αναγνωρίζουν οι αποτειχιστές), έστειλε το κείμενο το οποίο διαβάζει κάποιος όταν ενθρονίζεται Μητροπολίτης.

Η στάση του κ. Τυχικού ερμηνεύεται και ως ανυπακοή, όχι μόνο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά και του ιδίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο είχε υιοθετήσει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για έκπτωση του. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό να επισύρει την επιβολή ποινής εις βάρος του.

«Άνευ αντικειμένου η προσφυγή κατά της Εκκλησίας Κύπρου»

Όσο αφορά την πρόθεση του για προσφυγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων θεωρείται από εκκλησιαστικούς κύκλους άνευ αντικειμένου και καταδικασμένη σε αποτυχία. Και αυτό, όπως υποδεικνύουν επειδή υπάρχει και σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα η απόφαση η οποία θεωρείται ότι δημιουργεί προηγούμενο, εξεδόθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 ύστερα από προσφυγή του καθαιρεθέντος ηγουμένου της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκταρίου, ο οποίος είχε ζητήσει έκδοση απαγορευτικού διατάγματος σχετικά με τους χειρισμούς της υπόθεσης του Μοναστηριού και την ποινή που επεβλήθη σε αυτόν και σε άλλους μοναχούς.

Στην απόφαση καταγράφονται και τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, το Άρθρο 110.1 του Συντάγματος προνοεί ότι:

«Η αυτοκέφαλος ελληνική ορθόδοξος Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει έχουσα το αποκλειστικό δικαίωμα ρυθμίσεως και διοικήσεως των εσωτερικών αυτής υποθέσεων και της περιουσίας αυτής συμφώνως τοις Ιεροίς Κανόσι και τω εν ισχύϊ Καταστατικώ Χάρτη αυτής. Η ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις δεν δύναται όπως ενεργεί αντιθέτως προς το ειρημένον δικαίωμα της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.»

«Η Εκκλησία της Κύπρου, όχι μόνο δύναται να θεωρηθεί από νομική άποψη, όπως και στην Ελλάδα τούτο ισχύει, «ως αυτοτελείς και αυτοδιοικούμενος οργανισμός με ίδιαν δικαιοδοσία αλλ’ εντός του κράτους οργανισμός έλκων απ’ ευθείας εκ του Συντάγματος δικαιώματα», αλλά τυγχάνει περισσότερων προνομίων και μεγαλύτερης αυτονομίας και ανεξαρτησίας από ότι στην Ελλάδα, έχοντας μεταξύ άλλων, συνταγματικά κατοχυρωμένο (Άρθρο 110.1), το αποκλειστικό δικαίωμα ρύθμισης και διοίκησης των εσωτερικών της υποθέσεων σύμφωνα με τον Κ.Χ.Ε.Κ και τους Ιερούς Κανόνες».

Σχετικά με το άρθρο 139 του Συντάγματος καταγράφεται ότι:

«…Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου δεν είναι δημιούργημα ή και δεν έχει υποσταθεί θεσμοποιημένη από το Σύνταγμα ή το Νόμο αλλά είναι ιδιάζων οργανισμός ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι όργανο κυβερνήσεως ούτε ενεργεί για τη Δημοκρατία. Δεν έχει, ούτε ασκεί κρατική πολιτειακή εξουσία, ούτε υπόκειται σε κρατικό έλεγχο. Ως εκ τούτου δεν είναι αρχή εν τη Δημοκρατία με την έννοια του όρου στο εδάφιο 3(δ) του Άρθρου 139 του Συντάγματος και δεν νομιμοποιείται στην άσκηση προσφυγής κάτω από το Άρθρο αυτό».

Ο λίβελος που όφειλε να υπογράψει ο Τυχικός

Με βάση το κείμενο το οποίο δόθηκε στον Τυχικό ως ομολογία πίστεως, αυτός καλείται να αναγνωρίσει όλες τις οικουμενικές Συνόδους, περιλαμβανομένης της Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο Κολυμπάρι Χανίων της Κρήτης διαφωνούντων των αποτειχιστών, με τους οποίους ο κ. Τυχικός φέρεται να έχει πνευματικές σχέσεις τις οποίες πλήρωσε με έκπτωση του από το θρόνο της Πάφου.

Ο κ. Τυχικός, αναγνωρίζοντας την Οικουμενική Σύνοδο της Κρήτης, αναγνωρίζει (σύμφωνα με την ομολογία πίστεως) και όλα όσα έχουν αποφασιστεί από αυτήν. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στο «στέργω άπαντα τα αποφανθέντα» (της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας-Κρήτη 2016).

Δια του λιβέλου ο κ. Τυχικός δηλώνει επίσης σεβασμό στις σχέσεις μεταξύ των ετερόδοξων Εκκλησιών και στους διαλόγους που διεξάγονται με ετερόδοξες Εκκλησίες (π.χ. Καθολική Εκκλησία) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Περαιτέρω ο κ. Τυχικός δηλώνει απερίφραστα υπακοή στις αποφάσεις τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα, αποδέχεται και θα τηρεί όσα ισχύουν πανορθόδοξα και αφορούν την ιερά παράδοση.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ο κ. Τυχικός αποκηρύττει τον αποτειχισμό και τους αποτειχιστές καθώς και τις θέσεις που αυτοί εκφράζουν σχετικά με τους ιερούς κανόνες και το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Βεβαίως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπογράψει τα πιο πάνω και αυτός είναι και ο λόγος που τίθεται σε αργία, η οποία θα αποφευχθεί, μόνο αν εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Συνόδου με τον λίβελο υπογεγραμμένο.