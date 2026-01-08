Η ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη), που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, κι ως υποκατάστατο από χρήστες ναρκωτικών, εντοπίστηκε έπειτα από αναλύσεις του Κρατικού Χημείου στον ψύκτη, από τον οποίο κατανάλωσαν νερό 4 πρόσωπα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ διερευνάται κατά πόσον σχετίζεται και με τον θάνατο του 78χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού στη Λάρνακα.

Η GBL (γ-Βουτυρολακτόνη) είναι μια άχρωμη, υγρή ουσία, η οποία εντοπίζεται και σε προϊόντα καθαρισμού, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό σωληνώσεων. Σύμφωνα με επιστημονικά άρθρα, μετατρέπεται στον οργανισμό σε GHB (γάμμα-υδροξυβουτυρικό οξύ), ουσία που αποτελεί ισχυρό κατασταλτικό, που χρησιμοποιείται παράνομα ως ναρκωτικό (γνωστό ως χάπι βιασμού) και έχει επιδράσεις παρόμοιες με τις βαρβιτουρικές ή αλκοολούχες ουσίες, προκαλώντας υπνηλία, ευφορία και απώλεια συνείδησης. Σε μεγάλες δόσεις, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

Το ζητούμενο πλέον για τους ανακριτές της υπόθεσης είναι να διαφανεί πώς αυτό το υγρό κατέληξε στον ψύκτη κι εάν σχετίζεται με τον θάνατο του 78χρονου και τη νοσηλεία των υπόλοιπων τεσσάρων προσώπων. Αυτό θα διαφανεί από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στα τέσσερα πρόσωπα που νοσηλεύονται, καθώς κι από τις επιστημονικές εξετάσεις στα δείγματα που λήφθηκαν από τη σορό του 78χρονου.

Σημειώνεται πως όπως είχε γράψει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ ο «Φ», από την πρώτη στιγμή ενεπλάκη στην υπόθεση και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, αφού ο γιος του 78χρονου είχε συλληφθεί στις 28 Δεκεμβρίου και έκτοτε τελεί υπό κράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα στην κατοχή του, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Αστυνομίας, είχαν εντοπιστεί περίπου 42 γραμμάρια κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης, 29 χάπια MDMA γνωστά ως Ecstasy, περίπου 14 γραμμάρια φυτικής ύλης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, διάφορα σκεύη καπνίσματος, καθώς και χρηματικό ποσό €240. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναμένουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων σε τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού, στο οποίο διέμενε ο 44χρονος γιος, καθώς και την κατάθεση της μητέρας του, που ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε το περασμένο Σάββατο στο Νοσοκομείο. Σημειώνεται πως τα πρώτα ευρήματα βάζουν στο κάδρο τον 44χρονο, ο οποίος αναμένεται να ανακριθεί για να διαφανεί εάν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η δραματική υπόθεση ξεκίνησε να εκτυλίσσεται από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 73χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου έβαλε νερό στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι του κι έπειτα από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, που ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις κι έτσι άρχισαν να διερευνούν υπόθεση αιφνίδιου θανάτου.

Το μεσημέρι της Κυριακής συγγενικά πρόσωπα των δύο συνταξιούχων, καθώς και γείτονες μαζεύτηκαν στο σπίτι τους, προκειμένου να συλλυπηθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Εκεί φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η Αστυνομία, να κατανάλωσαν καφέ και νερό, με αποτέλεσμα δύο συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντος, καθώς και 78χρονος γείτονάς του να λιποθυμήσουν. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί, παρείχαν στους δύο αντίδοτο για δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχει βελτιωθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους, θα τους ληφθεί κατάθεση.