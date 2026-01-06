Δεν έχει λυθεί ακόμη το μυστήριο πίσω από την πρωτοφανή υπόθεση θανάτου 78χρονου και μεταφοράς άλλων τεσσάρων προσώπων στο νοσοκομείο, μετά από κατανάλωση νερού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια ουσία βρισκόταν στο νερό που καταναλώθηκε στο σπίτι, αφού σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναλύσεις του Κρατικού Χημείου. Αυτό διατηρεί ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να τοποθετήθηκε μπουκάλα με νερό που περιείχε δραστική τοξική ουσία, ωστόσο, δεν αποκλείστηκε ούτε η ύπαρξη ναρκωτικών ή κάποιου άλλου υποκατάστατού τους.

Πάντως, ούτε η νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς το τι προκάλεσε τον θάνατό του. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα που στάλθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να διαφανεί εάν ο συνταξιούχος είχε καταναλώσει κι αυτός ποσότητες από το ύποπτο νερό.

Η σκηνή παρέμεινε κλειστή μέχρι χθες το μεσημέρι, με μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, αλλά και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών να παραλαμβάνουν αρκετά άλλα τεκμήρια, τα οποία στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στον υπόγειο χώρο όπου διέμενε ο γιος του 78χρονου, ο οποίος στις 28 Δεκεμβρίου είχε συλληφθεί για κατοχή σκληρών ναρκωτικών και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται πως η απίστευτη, όπως εξελίχθηκε, υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται από το περασμένο Σάββατο, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 73χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου έβαλε νερό στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ως σοβαρή.

Ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι του κι έπειτα από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, που ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις κι έτσι άρχισαν να διερευνούν υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, αφού εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη που να οδηγεί στον ψύκτη νερού.

Το μεσημέρι της Κυριακής συγγενικά πρόσωπα των δύο συνταξιούχων, καθώς και γείτονες μαζεύτηκαν στο σπίτι τους, προκειμένου να συλλυπηθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Εκεί φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η Αστυνομία, να κατανάλωσαν καφέ και νερό, με αποτέλεσμα, σε κάποια στιγμή, δύο συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντος, καθώς και 78χρονος γείτονάς του να παρουσιάσουν συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας και στη συνέχεια να λιποθυμήσουν. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί, παρείχαν στους δύο αντίδοτο για δηλητηρίαση.

Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο συνεχίζει να είναι σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο 78χρονος γείτονας, που ήταν πιο σοβαρά, βγήκε χθες από τον αναπνευστήρα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Η σύζυγος του αποβιώσαντος, καθώς και δύο συγγενικά του πρόσωπα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, σε θαλάμους του Νοσοκομείου Λάρνακας. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους θα τους ληφθούν γραπτές καταθέσεις