Εντατικές έρευνες στην οικία στη Λάρνακα, στην οποία εκτυλίχθηκε η πρωτοφανής υπόθεση με τον θάνατο 78χρονου και την μεταφορά άλλων 4 ατόμων στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, διενεργεί από το πρωί η Αστυνομία. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, καθώς και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, έχουν παραλάβει αρκετά τεκμήρια από το σπίτι, εν αναμονή των αποτελεσμάτων στο νερό από το Κρατικό Χημείο.

Oι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στο χώρο όπου διέμενε ο γιος του 78χρονου, ο οποίος στις 28 Δεκεμβρίου είχε συλληφθεί για κατοχή σκληρών ναρκωτικών και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής, παραμένει ανοικτό τόσο το ενδεχόμενο να υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες στο νερό του ψύκτη, όσο και το σενάριο της παρουσίας σε αυτό άλλης τοξικής ουσίας. Σημαντικά θεωρούνται και τ’ αποτελέσματα της νεκροτομής επί της σορού του 78χρονου που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11 στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Αυτό που θα δώσει, ωστόσο, πιο σαφή κατεύθυνση στις έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας είναι τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Κρατικού Χημείου στο νερό του ψύκτη, που αναμένονται εντός της ημέρας.

Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο παραμένει σοβαρή, ενώ στους δύο χορηγήθηκε αντίδοτο για δηλητηρίαση. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας 78χρονου γείτονα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κωματώδη κατάσταση. Η σύζυγος του αποβιώσαντος, καθώς και δύο συγγενικά του πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως η αδιανόητη, όπως εξελίχθηκε, υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται από το περασμένο Σάββατο, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 73χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου έβαλε νερό στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ως σοβαρή. Ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι του κι έπειτα από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, που ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις κι έτσι άρχισαν να διερευνούν υπόθεση αιφνίδιου θανάτου.

Συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων, καθώς και γείτονες μαζεύτηκαν χθες το μεσημέρι στο σπίτι του 78χρονου, προκειμένου να συλλυπηθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σε κάποια στιγμή η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού, καθώς κι ένας ηλικιωμένος γείτονάς του ένιωσαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο.