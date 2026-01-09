Ομάδα νομικών υπό τον Γενικό ή τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα θα χειριστεί τη Δευτέρα την αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, για άρση της βουλευτικής ασυλίας από τον Νίκο Σύκα.

Ήδη έχει επιδοθεί στον βουλευτή η αίτηση ώστε στις 12 Ιανουαρίου να βρίσκεται με τον συνήγορό του στο Ανώτατο για να εκφράσει τη θέση του κατά πόσον συναινεί στο αίτημα ή θα εγείρει ένσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ενδεχομένως ν’ αλλάξει η στάση του κ. Σύκα μετά και την αιφνιδιαστική εξέλιξη με την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον του από τη σύντροφό του. Ωστόσο, ο ίδιος είχε εκφράσει τη θέση πως «σέβεται απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και πως είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να καταθέσει τα πραγματικά γεγονότα».

Η Νομική Υπηρεσία αναμένεται ότι θα παραθέσει όλα τα στοιχεία που θα έχουν συλλεγεί μέχρι και τη Δευτέρα και τα όσα η ίδια η σύντροφος του βουλευτή είχε καταθέσει στους ανακριτές, καθώς και τα ευρήματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε εδώ και στην Αθήνα.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την καταγγελία σε βάρος του βουλευτή από τη σύντροφό του, για κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγία εναντίον της, συνεχίζονται κανονικά παρά την γραπτή απόσυρση του παραπόνου της.

Το ειδικό κλιμάκιο του ΤΑΕ Λεμεσού που έλαβε την καταγγελία την περασμένη Κυριακή συλλέγει μαρτυρίες γύρω από την υπόθεση, όπως ήταν και οι αρχικές οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της μαρτυρίας που είχε δώσει η παραπονούμενη, ενδέχεται ανακριτές να μεταβούν σε κάποιο στάδιο στην Αθήνα ώστε με τη συνδρομή Ελλήνων συναδέλφων τους να λάβουν μαρτυρία και στοιχεία από πρόσωπα που γνωρίζουν για το περιστατικό. Επίσης, οι ανακριτές αναμένουν την έκθεση της ιατροδικαστού Αγγελικής Παπέττα που είχε εξετάσει την παραπονούμενη την περασμένη Τρίτη. Τα ευρήματά της θα είναι αρκούντος κρίσιμα για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα αυτά θα «διασταυρωθούν» με αυτά που θα καταγράψει σε έκθεσή του ιατρός στην Αθήνα ο οποίος είχε εξετάσει πρώτος τη σύντροφο του Νίκου Σύκα μετά το κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η απόσυρση της καταγγελίας της παραπονούμενης νομικά σημαίνει πολλά, μπορεί όμως υπό κάποιες συνθήκες να μη διαφοροποιεί και τραγικά τα δεδομένα.

Όπως εξήγησε στον «Φ» η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου, στην Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος που αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που στηρίζεται στη φιλοσοφία σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τον νόμο που αφορά τη βία στην οικογένεια, καθώς την πρόληψη και την καταπολέμηση. Και στην περίπτωση που το θύμα, εξήγησε, δεν επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία, είναι υποχρέωση των Αρχών να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση και αφού όλα τα στοιχεία είναι ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, θα αποφασίσει. Η κ. Ευθυβούλου αναφέρθηκε σε πάρα πολλές υποθέσεις που αφορούν σε βία ενδοοικογενειακή και ο χειρισμός σε όλες τις υποθέσεις είναι ο ίδιος. Η διερεύνηση θα γίνει μέχρι τέλους, στις πλείστες περιπτώσεις θα καταχωρηθεί η δίωξη και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο θα αποφασιστεί πώς θα συνεχίσει ή πώς θα ολοκληρωθεί.

Η ίδια τόνισε ότι υπήρξαν στο παρελθόν υποθέσεις όπου εκδικάστηκαν σε δικαστήρια, παρόλο που τα θύματα απέσυραν την καταγγελία τους. Αν υπάρχει έξωθεν ικανοποιητική μαρτυρία είναι καθήκον μας να την παρουσιάσουμε και το Δικαστήριο να αποφασίσει.

Σημειώνεται ότι η άρση της ασυλίας του κ. Σύκα ζητείται ώστε η καταστεί εφικτή η ανάκρισή του από τους εξεταστές της υπόθεσης.