Κανονικά, ως να μην απεσύρθη το παράπονο, συνεχίζει τις έρευνες της η Αστυνομία σε σχέση με την καταγγελία σε βάρος βουλευτή από τη σύντροφό του, για κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγία εναντίον της.

Το ειδικό κλιμάκιο του ΤΑΕ Λεμεσού που έλαβε την καταγγελία την περασμένη Κυριακή συλλέγει μαρτυρίες γύρω από την υπόθεση παρά την γραπτή απόσυρση του παραπόνου χθες το πρωί από τη γυναίκα για λόγους που η ίδια δεν εξηγεί. Πέραν της εξέλιξης αυτής, η Νομική Υπηρεσία έχει δώσει σαφείς οδηγίες όπως οι έρευνες συνεχιστούν απρόσκοπτα και μάλιστα ζητήθηκαν να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για στοιχειοθέτηση της καταγγελίας.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της μαρτυρίας που είχε δώσει η παραπονούμενη, ενδέχεται ανακριτές να μεταβούν σε κάποιο στάδιο στην Αθήνα ώστε με τη συνδρομή Ελλήνων συναδέλφων τους να λάβουν μαρτυρία και στοιχεία από πρόσωπα που γνωρίζουν για το περιστατικό. Επίσης, οι ανακριτές αναμένουν την έκθεση της ιατροδικαστού Αγγελικής Παπέτα που είχε εξετάσει την παραπονούμενη την περασμένη Τρίτη ιατροδικαστικά. Τα ευρήματά της θα είναι αρκούντως κρίσιμα για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα αυτά θα διασταυρωθούν με αυτά που θα καταγράψει σε έκθεσή του ιατρός στην Αθήνα ο οποίος είχε εξετάσει πρώτος τη σύντροφο του βουλευτή Νίκου Σύκα μετά το κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το ερωτηματικό πλέον, είναι ποια στάση θα τηρήσει μετά την εξέλιξη της απόσυρσης της καταγγελίας, ο ίδιος ο βουλευτής κατά την εξέταση της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο ίδιος είχε εκφράσει τη θέση ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να εξηγήσει τα πραγματικά γεγονότα, αφού απέρριψε τους ισχυρισμούς της συντρόφου του. Ωστόσο, μετά την απόσυρση του παραπόνου τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Είτε ο κ. Σύκας θα συναινέσει μέσω του δικηγόρου του στην άρση της ασυλίας του και να τηρήσει μια στάση βοηθητική στην εξέταση της καταγγελίας, είτε μπορεί πλέον επικαλούμενος και την αλλαγή στάσης από την παραπονούμενη, να εγείρει ένσταση στην άρση της ασυλίας του, επικαλούμενος ουσιαστικά την απουσία καταγγελίας. Ο ίδιος πάντως στα συλλογικά όργανα του κόμματός του εξέφρασε τη διαφωνία του να μην είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, κάτι που δείχνει και τις προθέσεις του.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν την Δευτέρα όπου είναι ορισμένο προς εξέταση το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, για το θέμα της άρσης της ασυλίας, ενώ η λήψη της τελικής απόφασης, αν δηλαδή η υπόθεση θα φτάσει ενώπιον της δικαιοσύνης ή όχι, θα εξαρτηθεί από το σύνολο της μαρτυρίας και των δεδομένων. Όπως γράψαμε και προηγουμένως, αρκετές υποθέσεις βίας στην οικογένεια οδηγούνται στο Δικαστήριο παρόλο που το θύμα αποσύρει την καταγγελία του για προφανείς λόγους και η τελική έκβαση της αφήνεται ν’ αποφασιστεί αφού κληθεί στο εδώλιο για να δηλώσει την τελική του θέση.