Οι χθεσινές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση καταγγελίας γυναίκας για ξυλοδαρμό κατά του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο το ζήτημα πολιτικά, επιδεινώνοντας τον πονοκέφαλο που ταλανίζει από την Κυριακή την ηγεσία της Πινδάρου. Η παραπονούμενη απέσυρε την καταγγελία, ωστόσο η Νομική Υπηρεσία, όπως ενημέρωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέθεσε χθες αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση θα προχωρήσει προς εξέταση.

Πέραν της νομικής πτυχής, οι εξελίξεις δημιούργησαν χθες έναν ακόμη γρίφο για την Πινδάρου, η οποία είχε προγραμματισμένη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για επικύρωση, ουσιαστικά, της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου της περασμένης Δευτέρας για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Τα νέα δεδομένα καθιστούσαν οποιαδήποτε απόφαση εξαιρετικά δύσκολη για τον ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του κόμματος είχε χθες αλλεπάλληλες συζητήσεις, καθώς και επαφές με νομικούς, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι διαστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν γύρω από το θέμα. Παρότι η Νομική Υπηρεσία έχει καταχωρήσει αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή, παραμένει σημαντική παράμετρος το γεγονός ότι η παραπονούμενη έχει αποσύρει την καταγγελία.

Η ακρόαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο για την άρση της ασυλίας έχει οριστεί για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Το στοιχείο αυτό προσμετρήθηκε χθες το απόγευμα στην τελική απόφαση της ηγεσίας να αναβάλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την ίδια ημέρα με την έναρξη της ακρόασης. Δεν αναμένεται, βέβαια, να υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία της υπόθεσης και την εξέλιξή της ως προς τη νομική πτυχή, ωστόσο μέχρι και τη Δευτέρα υπάρχει χρόνος για περαιτέρω μελέτη του θέματος υπό τα νέα δεδομένα.

Το δίλημμα που φαίνεται να υπάρχει αφορά το κατά πόσο, σε περίπτωση που η υπόθεση για διάφορους λόγους δεν προχωρήσει, δεν θα υφίσταται από νομικής πλευράς λόγος που να δικαιολογεί την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τον επηρεαζόμενο σε νομικές ενέργειες κατά της απόφασης. Υπάρχει, βέβαια, και ο αντίλογος, ωστόσο σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δεν είναι εύκολα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, εκτός εάν ο ίδιος ο βουλευτής, προκειμένου να διευκολύνει το κόμμα, αναστείλει το ενδιαφέρον του μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο διερεύνησης.

Είναι πάντως γεγονός ότι η Πινδάρου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το θέμα άρχισε να προκαλεί προβληματισμό από το πρωί, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες περί ανατροπών στην υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε το ζήτημα της απόσυρσης της καταγγελίας, το Πολιτικό Γραφείο θα προχωρούσε, βάσει της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου, στην αφαίρεση της υποψηφιότητας Σύκα από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού.

Η απόφαση αυτή θα είχε και πάλι πολιτικό κόστος για τον ΔΗΣΥ, το οποίο όμως θα περιοριζόταν κυρίως σε εσωκομματικές αντιδράσεις τοπικών παραγόντων της Λεμεσού, καθώς και υποστηρικτών του Νίκου Σύκα. Θα ήταν επίσης πολύ πιο εύκολο το αφήγημα με το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί πολιτικά η απόφαση. Αντίθετα, εάν δεν είχε κατατεθεί αίτημα από τη Νομική Υπηρεσία προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας, η απόσυρση της καταγγελίας ενδεχομένως να δικαιολογούσε ανατροπή της αρχικής απόφασης και κανονική συμμετοχή του Σύκα στο ψηφοδέλτιο.

Η διπλή, ωστόσο, χθεσινή εξέλιξη έχει δημιουργήσει έναν έντονο πονοκέφαλο για την ηγεσία του κόμματος, η οποία καλείται πλέον να βρει τις ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών πτυχών του θέματος, αλλά και των κοινωνικών και εσωκομματικών αντιδράσεων που ανακύπτουν.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι σε τοπικό επίπεδο στη Λεμεσό η απόφαση για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης, σε συνεδρία τοπικής επιτροπής με την παρουσία και της ηγεσίας του κόμματος, εκφράστηκαν ισχυρές διαφωνίες. Σε επίπεδο στελεχών, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία πιστώνει την ηγεσία του ΔΗΣΥ με σωστά αντανακλαστικά ως πρώτη αντίδραση όταν προέκυψε το ζήτημα.