Πτώση θερμοκρασίας, ενισχυμένο πεδίο ανέμων σημαντικά, βροχές, καταιγίδες, αυτό θα είναι το τοπίο που θα συνθέτει τον καιρό σήμερα Παρασκευή, ενώ αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος θερμοκρασίας, εξασθένηση πρόσκαιρη του πεδίου των ανέμων αλλά αναμένονται βροχές. Την Κυριακή ενισχύεται ξανά το πεδίο των ανέμων, βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, χιόνια στα υψηλότερα ορεινά. Το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί Δευτέρα και Τρίτη, όμως η Κύπρος θα επηρεαστεί ξανά από ψυχρή αέρια μάζα.

Αυτό δήλωσε ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου, ερωτηθείς για τα σημερινά καιρικά φαινόμενα μετά και την κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι «σήμερα αναμένουμε να έχουμε ένα σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων».

«Ήδη στην Πάφο έχουμε πολύ ισχυρούς μέχρι σφοδρούς ανέμους και παροδικά είχαμε και ριπές μέχρι και θυελλώδεις. Ένα πεδίο ανέμων, το οποίο θα γενικευθεί και θα έχουμε γενικά σε όλη την επικράτεια του νησιού ανέμους πολύ ισχυρούς μέχρι σφοδρούς 6 -7 μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές μέχρι και 8 μποφόρ», είπε. «Υπάρχει προειδοποίηση που τέθηκε σε ισχύ στις 8 και θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 10 το βράδυ. Όλες οι περιοχές λίγο ή πολύ θα επηρεαστούν από αυτό το πεδίο των ανέμων και για αυτό δεν υπάρχει χωρικός προσδιορισμός», επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα έχουμε βροχές ήπιας, μέτριας έντασης, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες ήδη εκδηλώθηκαν το πρωί, θα εκδηλωθούν και τις επόμενες ώρες.

«Άρα θα έχουμε τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα υψηλότερα μας ορεινά. Ήδη σημειώνεται χιονόπτωση στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους και αναμένουμε σταδιακά να πάρουν και χαμηλότερα υψόμετρα χιόνι», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με χθες, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι χθες κυμάνθηκε στους 19 με 20 βαθμούς, σήμερα μεταξύ 15 και 17 βαθμούς.

«Χθες πήγαμε και μέχρι 23 στις παράλιες περιοχές. Άρα, αντιλαμβανόμαστε μια πτώση σχεδόν 5 με 6 βαθμούς γενικά σε όλη την επικράτεια, πολύ μεγαλύτερη πτώση στα υψηλότερα ορεινά, που ενδεχομένως να μείνει μονοψήφιος κοντά στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία η μέγιστη σήμερα για τα ορεινά μας, που σε σχέση με χθες είναι μία πτώση σχεδόν 10 βαθμών. Άρα αντιλαμβανόμαστε πτώση θερμοκρασίας, ενισχυμένο πεδίο ανέμων σημαντικά, βροχές, καταιγίδες. Αυτό θα είναι το σχετικό τοπίο που θα συνθέτει τον καιρό σήμερα Παρασκευή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση ποιες αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος θερμοκρασίας, εξασθένηση πρόσκαιρη του πεδίου των ανέμων.

«Θα έχουμε όμως βροχές. Μικρότερη πιθανότητα να πάρουμε καταιγίδες. Θα έχουμε και χιόνια στα υψηλότερα μας ορεινά. Κυριακή, ενισχύεται ξανά το πεδίο των ανέμων, βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, χιόνια στα υψηλότερα μας ορεινά», δήλωσε. Την Κυριακή, πρόσθεσε, θα παραμείνουμε σε θερμοκρασίες Σαββάτου. «Δευτέρα το ίδιο σκηνικό, δηλαδή εκ νέου τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, όμως θα επηρεαστούμε ξανά από ψυχρή αέρια μάζα. Πτώση θερμοκρασίας τη Δευτέρα ενδεχομένως και αισθητή. Πτώση θερμοκρασίας Δευτέρα, Τρίτη. Αυτές οι ημέρες θα είναι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις σημερινές», ανέφερε περαιτέρω.

Δευτέρα, Τρίτη, σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, «ενδεχομένως να έχουμε ξανά βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα μας ορεινά. Είναι πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες από τη Δευτέρα και μετά να πάρουμε χιόνια στα υψηλότερα μας ορεινά».

Ερωτηθείς αν αναμένεται εκτός από αυτά τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα να εμφανιστούν και άλλα φαινόμενα που συνήθως ακολουθούνται από τέτοιες καιρικές συνθήκες, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι σε ένα ενισχυμένο πεδίο ανέμων, δεν αποκλείεται κάποιος ανεμοστρόβιλος και σε παράλιες περιοχές και σε ορεινές περιοχές που όπου υπάρχει ο καναλισμός του ανέμου.

«Πρέπει να τονίσουμε ότι σε καταιγίδα δεν αποκλείεται το χαλάζι. Είναι μία παράμετρος και αυτή μέσα στην καιρική μας αναφορά. Είναι αυτά τα φαινόμενα, τα οποία θα συνθέτουν κατά τη διάρκεια του πενταημέρου, θα έλεγα εγώ το σκηνικό του καιρού», κατέληξε.

ΚΥΠΕ