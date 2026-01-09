Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα συνεργεία των Δήμων λόγω προβλημάτων που δημιουργούνται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε ολόκληρη την Κύπρο, με τις πτώσεις δέντρων να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Αντρέα Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 12 περιπτώσεις στη Λευκωσία, από τις οποίες οι δέκα αφορούσαν μετακίνηση δέντρων και δυο περιπτώσεις μετακίνηση πέργολας και τέντας, αντίστοιχα, που είχαν παρασυρθεί από τους ανέμους.

Στην Λεμεσό, προσθέτει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τέσσερα περιστατικά, δυο εκ των οποίων αφορούσαν μετακίνηση δέντρων, ένα που αφορούσε μετακίνηση τσίγκου και ένα που αφορούσε σπινθηρισμούς σε καλώδια της ΑΗΚ.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό μετακίνησης δέντρου που αποκόπηκε από τους ανέμους.

Πτώσεις δέντρων στη Λευκωσία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ριπές πολύ μεγάλων ταχυτήτων έφεραν τουλάχιστον 6 πτώσεις δέντρων και αποκοπές καλωδίων σε ελάχιστο διάστημα, σε Άγιο Ανδρέα, Έγκωμη, Αγίους Ομολογητές και στο Κέντρο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, τα συνεργεία του Δήμου ήταν προετοιμασμένα και αντέδρασαν άμεσα, ενώ κάλεσε τους δημότες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθότι τα φαινόμενα συνεχίζονται.

Επίσης, ο κ. Προύντζος, κάλεσε τους συνδημότες του να αποφεύγουν τη στάθμευση οχημάτων κάτω από ψηλά δέντρα, καθώς σε μια περίπτωση πτώσης δέντρου, προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε όχημα.