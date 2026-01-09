Στην απαγόρευση της προβολής της ταινίας «Οι γυναίκες επιστρέφουν», η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 10 Ιανουαρίου στον Υπαίθριο Κινηματογράφο της ακριτικής Δερύνειας, που βρίσκεται εν μέρει εντός της νεκρής ζώνης, προχώρησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

Χωρίς να δικαιολογούν την απόφασή τους, ενημέρωσαν τους διοργανωτές ότι η προβολή δεν θα γίνει, κάτι που καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου και η Ένωσις Κυπρίων.

Πρόκειται για σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από την Πορεία Επιστροφής των Γυναικών τον Απρίλιο του 1975 στη Δερύνεια, ανακτημένο και σκηνοθετημένο από τη Στέφανη Ανδρέου, η οποία ήταν και διοργανώτρια της εκδήλωσης.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου και η Ένωσις Κυπρίων εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την απόφαση αποκλεισμού της δημόσιας προβολής αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού του κινήματος «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν» στη Δερύνεια, μιας πολιτιστικής εκδήλωσης με ιστορική, κοινωνική και πολιτική σημασία.

«Η παρεμπόδιση της προβολής αυτής συνιστά σαφή και αδικαιολόγητη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα στη συνάθροιση και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή και τη συλλογική ιστορική μνήμη» σημειώνεται και προστίθεται ότι «τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται από δεσμευτικό διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από το πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών».

Οι δύο οργανώσεις τονίζουν ότι «τα ανωτέρω νομικά πλαίσια δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβάλλουν σαφείς υποχρεώσεις σε όλες τις αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, να σέβονται, να προστατεύουν και να διευκολύνουν την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Νοείται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ειρηνική, καθαρά πολιτιστικού χαρακτήρα, μη βίαιη και περιορισμένης διάρκειας και δεν υφίσταται καμία δικαιολογία ικανή να πληροί τα αυστηρά κριτήρια της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που θέτει το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον νόμιμο περιορισμό προστατευόμενων ελευθεριών.

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου και η Ένωσις Κυπρίων καταδικάζουν τον αποκλεισμό της εκδήλωσης ως παράνομο και ασύμβατο με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλούν στον άμεσο τερματισμό αυθαίρετων ή πολιτικά υποκινούμενων περιορισμών ειρηνικών πολιτιστικών και μνημονικών δράσεων. Παράλληλα, απαιτούν πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές, ευρωπαϊκό και ενωσιακό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και διαφάνεια και λογοδοσία από όλες τις αρχές που ασκούν έλεγχο στον δημόσιο χώρο στην Κύπρο.

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι προαιρετικά, ούτε υπόκεινται σε πολιτική σκοπιμότητα. Η προστασία τους αποτελεί νομική υποχρέωση. Κάθε προσπάθεια κανονικοποίησης του περιορισμού τους συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο για τη δημοκρατική ζωή, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο», καταλήγουν.