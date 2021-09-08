Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ. θα γίνει η εναρκτήρια προβολή στον υπαίθριο κινηματογράφο εντός της Νεκρής Ζώνης στη Δερύνεια, στο πλαίσιο του διεθνούς πρότζεκτ που υπογράφει η καταξιωμένη εικαστικός Ρόζα Μπάρμπα.

Το έργο συνομιλεί με την «πληγωμένη» περιοχή της Νεκρής Ζώνης. Η Μπάρμπα οραματίστηκε την τοποθεσία ως σημείο συνάντησης για τα μέλη όλων των κοινοτήτων του νησιού. Πρόκειται εξέλιξη της ιδέας ενός υπαίθριου θεάτρου με μια διπλής όψης οθόνη στο κέντρο, όπου η ταινία θα μπορούσε να παρακολουθείται κι από τις δύο πλευρές.

Η ταινία με τίτλο «Inside the Outset: Evoking a Space of Passage» (2021) δημιουργήθηκε από την ίδια την Ιταλο-γερμανίδα δημιουργό και αποτελεί μέρος μιας σειράς βίντεο που έχουν επιλεγεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του πρότζεκτ για να προβληθούν την Παρασκευή στην εγκατάσταση υπαίθριου σινεμά μέσα στη Νεκρή Ζώνη.

Το διάρκειας 31’15” φιλμ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποβρύχιες λήψεις από το ελληνιστικό ναυάγιο του Μαζωτού και εναέριες λήψεις από αρχαιολογικούς χώρους –όπως η Χοιροκοιτία- κι άλλες χαρακτηριστικές τοποθεσίες, μέχρι την Πράσινη Γραμμή και τον ίδιο τον χώρο κατασκευής του κινηματογράφου.

Το υπό κατασκευή πρότζεκτ εξασφάλισε το πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό του Ιταλικού Συμβουλίου το 2018 κι έλαβε επιχορήγηση από την ιταλική Γενική Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικής και Αστικών Περιφερειών (DGAAP). Υλοποιείται σε συνεργασία με το Point Centre for Contemporary Art της Λευκωσίας, υπό τη διεύθυνση της Αντρέ Ζιβανάρη, αλλά και σε συνεργασία με την Ελβετίδα επιμελήτρια Μίριαμ Βαραντίνις. Στην όλη διαδικασία εμπλέκονται τα Ηνωμένα Έθνη όσο κι ο Δήμος Δερύνειας.

Η δημιουργός επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της κατασκευής στο φυσικό περιβάλλον της Δερύνειας, αποφεύγοντας τη χρήση ξένων προς το τοπίο υλικών. Σε συνεργασία με ντόπιους αρχιτέκτονες κι υπό την εποπτεία της αρχιτέκτονος και πρότζεκτ μάνατζερ Μάγια Σόποβα, εργάστηκε αποκλειστικά με γήινα υλικά που υπήρχαν στον χώρο, εφαρμόζοντας την τεχνική του συμπιεσμένου χώματος (rammed earth).

Μόνο η υποστηρικτική κατασκευή της οθόνης και το αποχετευτικό σύστημα αποτελούν συμβατικές κατασκευαστικές προδιαγραφές. Η μεταλλική κατασκευή της οθόνης είναι το μόνο ορατό μέρος του θεάτρου πάνω από τη γη, καθώς τα καθίσματα θα ενσωματωθούν στο φυσικό τοπίο. Η ιδιαίτερη αυτή αρχιτεκτονική τεχνική επιτρέπει στο θέατρο να αφομοιωθεί με το περιβάλλον στα επόμενα δέκα χρόνια χωρίς να απαιτείται περαιτέρω συντήρηση.

Μόλις το πρότζεκτ ολοκληρωθεί από την πλευρά της δημιουργού με την προβολή της ταινίας της, το υπαίθριο σινεμά θα παραχωρηθεί στον Δήμο Δερύνειας και επαγγελματίες από τον καλλιτεχνικό χώρο, για ποικίλα πολιτιστικά, δικοινοτικά ή άλλα προγράμματα με στόχο τη συμβολή στην έναρξη ενός πολυεπίπεδου διαλόγου.

Η Ρόζα Μπάρμπα γεννήθηκε στον Ακράγαντα της Σικελίας κι έχει ως βάση της το Βερολίνο. Είναι καλλιτέχνης με έντονη διεθνή δραστηριότητα και παρουσία, γνωστή ιδιαίτερα για τις κινηματογραφικές της εγκαταστάσεις.