Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατά το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε συνολικά σε 48 περιστατικά, εκ των οποίων 12 αφορούσαν πυρκαγιές και 36 ειδικές εξυπηρετήσεις, κυρίως λόγω των σφοδρών ανέμων που έπληξαν διάφορες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν παγκύπρια 24 επεισόδια που σχετίζονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες, με κύρια προβλήματα την πτώση ή μετακίνηση δέντρων, ζημιές σε κατασκευές και επικίνδυνους σπινθηρισμούς από ηλεκτρικά καλώδια.

Στην επαρχία Λευκωσίας, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας και Στροβόλου ανταποκρίθηκαν σε 17 περιστατικά. Από αυτά, 13 αφορούσαν πτώση ή μετακίνηση δέντρων, δύο μετακίνηση τέντας και μονωτικού στεγάστρου σε πέργολα και δύο σπινθηρισμούς από σύρματα της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και η εθελοντική ομάδα Support-CY.

Στην επαρχία Λεμεσού, περιλαμβανομένων της κοινότητας Κελλάκι και της πόλης της Λεμεσού, καταγράφηκαν έξι περιστατικά. Τέσσερα αφορούσαν πτώση ή μετακίνηση δέντρων, ένα μετακίνηση τσίγκου και ένα σπινθηρισμούς από σύρματα της ΑΗΚ.

Ένα περιστατικό πτώσης ή μετακίνησης δέντρου σημειώθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου, με την άμεση επέμβαση του τοπικού Πυροσβεστικού Σταθμού.