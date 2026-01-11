Ανοίγει πλέον η βεντάλια των αστυνομικών ερευνών για το μονταρισμένο οπτικό υλικό, μέσω του οποίου παρουσιάζεται το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας δεν έχει περιορισμένο πεδίο και αναμένεται να αγγίξει όλες τις πτυχές και συνθήκες που περιβάλλουν την υπόθεση της δημοσίευσης του βίντεο.

Την ίδια στιγμή θα κληθούν για κατάθεση και όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στις συνομιλίες που υπεκλάπησαν και προβλήθηκαν στο επίμαχο οπτικό υλικό. Αυτό σημαίνει πως θα ληφθούν καταθέσεις και από τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, αλλά και από τον επιχειρηματία και διευθυντή του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό. Αμφότεροι παρουσιάζονται να μιλούν με τους υποτιθέμενους αλλοδαπούς επενδυτές.

Αυτό προβλέπει, άλλωστε, η διαδικασία. Θυμίζουμε ενδεικτικά ότι και την περασμένη άνοιξη μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων που παρουσιάζουν τηλεοπτικές εκπομπές είχαν κληθεί να δώσουν κατάθεση για την υπόθεση του πρώην Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Η Αστυνομία διερευνούσε τότε ενδεχόμενο αδίκημα «καταφρόνησης δικαστηρίου», με αφορμή τοποθετήσεις του κ. Μιχαηλίδη στις 20/5/2025 στην εκπομπή «Αιχμές». Τότε οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε παλιότερες τοποθετήσεις του, ενώ είχαν κληθεί για κατάθεση 10 δημοσιογράφοι.

«Σε όλο το φάσμα»

Όλα τα προαναφερθέντα προκύπτουν από πληροφορίες μας, αλλά κι από δηλώσεις που έκανε χθες το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού Σώματος, Βύρωνας Βύρωνος. Είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη τοποθέτηση του τελευταίου μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για τις τελευταίες εξελίξεις: «Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα».

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είπε: «Θα χρειαστεί να πάρουμε (καταθέσεις) και από τους άλλους, όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ούτε ότι θα κληθούν, ούτε οτιδήποτε άλλο».

Στην Europol

Όπως πληροφορείται ο «Φ» ήδη η Αστυνομία Κύπρου μέσω υφιστάμενου μηχανισμού αποτάθηκε στη Europol, από την οποία ζητείται συνδρομή στις αστυνομικές εξετάσεις. Μάλιστα, όπως από χθες είχαμε σημειώσει σε δημοσίευμά μας στο philenews αυτή τη στιγμή συμμετέχουν ενεργά στη διερεύνηση κι άλλα τμήματα και υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Ο λόγος για την υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ). Η εμπλοκή της υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θεωρείτο δεδομένη από τις πρώτες κιόλας ώρες που δημοσιοποιήθηκε το επίμαχο βίντεο. Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις της ΥΠΕΓΕ αυτές έχουν να κάνουν με φυσικά τεκμήρια.

Ήδη, όπως έγραψε το philenews την Παρασκευή, στην προχθεσινή κατάθεσή του ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης, διαβίβασε στους ανακριτές ντοκουμέντα, επί των οποίων θα γίνουν εξετάσεις. Η ΥΠΕΓΕ έχει εργαστήριο γραφολογίας και μεταξύ άλλων, ασχολείται με την εξέταση χειρόγραφων ή/και ψηφιακών εγγράφων, των οποίων αμφισβητείται η γραφή ή υπογραφή. Ο κ. Λακκοτρύπης φερόταν να έχει συνεργασία για δυο χρόνια με τα υποτιθέμενα στελέχη της εταιρείας με την επωνυμία «Stratix Wealth». Πληροφορίες, εξάλλου, αναφέρουν ότι λάμβανε αντιμισθία ως σύμβουλος και πραγματογνώμονας σε θέματα ενέργειας.

«Θα πάψει να είναι δίπλα στον Πρόεδρο εάν…»

Τη θέση ότι η Λευκωσία εδώ και 3 – 4 μήνες έχει ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες για πιθανές υβριδικές απειλές, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, πρόβαλε χθες ο Γιάννης Αντωνίου. Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε σχετικές τοποθετήσεις στην ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο», στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ. Πρόσθεσε ότι το βίντεο αποτελεί συνδυασμό πραγματικών πλάνων με επεξεργασμένο ήχο και εικόνα, ενώ έκανε λόγο περί σοβαρών ενδείξεων για κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία, με έντονα χαρακτηριστικά οργανωμένης προπαγάνδας. Μετά από ερώτημα ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος εκπροσωπεί μόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οδηγίες του οποίου ήταν σαφείς: «Εάν διαπιστωθεί διάπραξη οποιασδήποτε επιλήψιμης ενέργειας από τον Διευθυντή του Γραφείου του, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους θα πάψει να είναι δίπλα στον Πρόεδρο». Ανέφερε, ακόμη, ότι ο Πρόεδρος δέχεται επίθεση στο πολυτιμότερο χαρακτηριστικό που διαθέτει, την εντιμότητά του, καλώντας όποιους διαθέτουν στοιχεία εναντίον του να τα καταθέσουν αρμοδίως. Χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, ατυχές να σπεύδουν ορισμένοι να υιοθετούν το περιεχόμενο ενός βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου τελεί υπό διερεύνηση.

Το χρονικό με το επίμαχο βίντεο

>> Το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» με την ονομασία «Emily Thompson».

>> Παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

>> Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να προβληθεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

>> Οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσίασαν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

>> Τις επόμενες ώρες ο Γιώργος Λακκοτρύπης μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας και έκανε καταγγελία για συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

>> Από την πρώτη στιγμή η Προεδρία της Δημοκρατίας έκανε λόγο για υβριδικό πόλεμο και κατασκευασμένο βίντεο. Μάλιστα, πληροφορίες που ήρθαν προχθές στο φως της δημοσιότητας προχθές, αναφέρουν ότι έκθεση αναλυτών για λογαριασμό της Δημοκρατίας, φανερώνει ότι η επίθεση είναι ρωσικής προέλευσης.

>> Αμέσως κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, μεμονωμένα, με δημόσιες παρεμβάσεις τους ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση για τα εγειρόμενα ζητήματα, ασχέτως αν το βίντεο είναι προϊόν κακόβουλου μοντάζ.

>> Μέχρι στιγμής ήρθαν στην επιφάνεια πληροφορίες για τις βασικές πτυχές της υπόθεσης. Τον κ. Λακκοτρύπη προσέγγισαν πρόσωπα που ανέφεραν ότι ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας «Stratix Wealth». Του είπαν ότι θέλουν να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης διετέλεσε υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και πλέον συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ενεργειακού εταιρικού οργανισμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Λακκοτρύπης λάμβανε αντιμισθία για τις υπηρεσίες του, ενώ η συνεργασία υφίστατο για δυο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό είχαν συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με την ίδια πρόφαση συνάντησαν και τον διευθυντή της Cyfield Γιώργο Χρυσοχό. Το υποτιθέμενο ενδιαφέρον τους ήταν για το έργο της Cyfield στο Βασιλικό και συγκεκριμένα ο ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ρεύματος.

Απογοητευτική η δήλωση Προέδρου λέει το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ με χθεσινή ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «απογοητευτική και κατώτερη των περιστάσεων» αναφερόμενο στην «αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όσα περιλαμβάνονται στο video». Προστίθεται πως «αντί να βγει μπροστά να δώσει πειστικές απαντήσεις και να αναλάβει την ευθύνη (…) και να ζητήσει από τους αρμόδιους θεσμούς και αρχές να επιληφθούν των τεράστιων ζητημάτων που προκύπτουν, προσπαθεί να συγκαλύψει την όλη κατάσταση θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς (…) Ο Πρόεδρος ζητά στοιχεία. Μα τα στοιχεία είναι μπροστά του, τα βλέπει ολόκληρη η κοινωνία. Μόνο ο ίδιος και οι συνεργάτες του καμώνονται ότι δεν τα βλέπουν. Βρίσκονται στο βίντεο, εκστομίζονται από τον διευθυντή του Γραφείου του και από ένα στενό συνεργάτη του που μιλά απευθείας μαζί του. Ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του προσπαθούν να μετατοπίσουν το θέμα από το περιεχόμενο του video στην προέλευσή του(…)».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το περιεχόμενο ανακοίνωσης του κινήματος «Άλμα- Πολίτες για την Κύπρο», το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστούν «υπεκφυγή, δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα, που έχουν τεθεί σε σχέση με το σκάνδαλο των μαύρων δωρεών».