Με το σύνθημα «Μια Αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανοικτή προς τον Κόσμο» και το βλέμμα στραμμένο στην επιβίωση και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε μια κρίσιμη συγκυρία γεωπολιτικής αστάθειας, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα στους Κύπριους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά η Κυπριακή Προεδρία για τον άνθρωπο της υπαίθρου; Το ρεπορτάζ αναλύει τους τέσσερις άξονες που θα καθορίσουν την καθημερινότητα των αγροτών μας τους επόμενους μήνες.

Μια ισχυρή ΚΑΠ με επίκεντρο το εισόδημα. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παραμένει το «ιερό δισκοπότηρο» για τον αγροτικό κόσμο. Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύτηκε να παλέψει για μια ΚΑΠ που δεν θα είναι μόνο «πράσινη» στα χαρτιά, αλλά οικονομικά βιώσιμη στην πράξη.

Δίκαιο εισόδημα: Η Λευκωσία θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Στόχος είναι η ενδυνάμωση της θέσης του γεωργού απέναντι στους μεσάζοντες, ώστε να παίρνει την αξία που του αναλογεί.

Πρόσθετα κονδύλια: Η Υπουργός χαιρέτισε την πρόθεση της Κομισιόν για επιπλέον €45 δισ. στον αγροτικό τομέα, τονίζοντας ότι η Κύπρος θα εργαστεί για να πάρει η πρόταση αυτή συγκεκριμένη μορφή.

Θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση και τη λειψυδρία. Για τον Κύπριο αγρότη, η κλιματική αλλαγή δεν είναι θεωρία, αλλά η ξηρασία και οι πυρκαγιές που καταστρέφουν τους κόπους του. Η Προεδρία αναγνωρίζει τις «εθνικές ιδιαιτερότητες» (λειψυδρία) και προωθεί:

Άμεσα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Την ανθεκτικότητα του νερού ως βασική προτεραιότητα, συνδέοντάς την άμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων.

Ανταγωνιστικότητα και το αγκάθι της Mercosur. Ένα από τα πιο καυτά ζητήματα που απασχολούν τις αγροτικές οργανώσεις είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Οι Κύπριοι παραγωγοί φοβούνται τον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών που δεν τηρούν τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η κ. Παναγιώτου ήταν καθησυχαστική αλλά και ρεαλίστρια: «Ό,τι απαγορεύεται στις Βρυξέλλες, απαγορεύεται να έρχεται στις Βρυξέλλες», δήλωσε, μεταφέροντας τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Η Κύπρος, ως «έντιμος διαμεσολαβητής», θα επιδιώξει να υπάρχουν ρήτρες προστασίας και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ώστε ο Κύπριος παραγωγός να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

Νέα γενιά και ζωντανή ύπαιθρος: Με την ύπαιθρο να απειλείται από την αστυφιλία, η Προεδρία εστιάζει στην ανανέωση των γενεών. Αυτό μεταφράζεται σε:

Στοχευμένες επενδύσεις στην καινοτομία και τις νέες δεξιότητες.

Δημιουργία συνθηκών ώστε η ύπαιθρος να είναι ελκυστική για εργασία και μόνιμη κατοίκηση, προσφέροντας ένα δίκαιο επίπεδο διαβίωσης.

Η καρδιά της γεωργίας κτυπά στην Κύπρο

Η Κυπριακή Προεδρία δεν θα περιοριστεί στις Βρυξέλλες. Το διάστημα 3 με 5 Μαΐου, η Κύπρος θα φιλοξενήσει τα Άτυπα Συμβούλια Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, φέρνοντας πάνω από 150 συνέδρους στο νησί. Τα άτυπα Συμβούλια των Υπουργών κατά την Προεδρία θα ολοκληρωθούν στις 23 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Είναι η ευκαιρία των Κυπρίων εκπροσώπων να δείξουν από κοντά στους Ευρωπαίους εταίρους τις δυσκολίες της παραγωγής σε ένα ημίξηρο, νησιωτικό κράτος.

Βέβαια η καρδιά της Κυπριακής Προεδρίας θα κτυπά, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, στις Βρυξέλλες όπου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας θα συνεδριάζει ανελλιπώς κάθε μήνα, προωθώντας τις πολιτικές συζητήσεις αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα των προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας.

Στις άλλες σημαντικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο ξεχωρίζουν η ευρωμεσογειακή συνάντηση MedFish4Ever που αφορά στην πολιτική διακήρυξη που υιοθετήθηκε το 2017 για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, η συνάντηση για το Ocean Observatory, τον μηχανισμό της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων για τις θάλασσες και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, που στηρίζει την επιστημονική γνώση, την πολιτική λήψη αποφάσεων και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και τέλος, η πολύ σημαντική ανακοίνωση της Στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά και της παράκτιες περιοχές που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της ΕΕ.

Η Υπουργός θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών με τις αγροτικές οργανώσεις για τον συντονισμό των θέσεων ενόψει των κρίσιμων ψηφοφοριών στις Βρυξέλλες.