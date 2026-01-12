To Υπουργείο Άμυνας καλεί όλους τους στρατευσίμους οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του έτους 2026 το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες το έτος 2010), όπως υποβάλουν την προβλεπόμενη από τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμου.

Η υποβολή δύναται να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μέσω της διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης https://www.gov.cy/service/dilosi-stoicheion-stratefsimou/. Για την πρόσβαση στην κυβερνητική πύλη gov.cy απαιτείται η δημιουργία προφιλ, ως πολίτης (Φυσικό πρόσωπο) (πατήστε ΕΔΩ για δημιουργία προφιλ) καθώς και η ταυτοποίησή του (πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες).

Η ίδια νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι «όποιος παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα ή αναγράφει σε αυτήν ανακριβή στοιχεία ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές».

Υπενθυμίζεται ότι, οι ταυτοποιηθέντες ανήλικοι που υπόβαλαν Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμου δύναται να, αιτούνται άδεια εξόδου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή άδειας εξόδου», η οποία τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Ιστορικό Συναλλαγών τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι, για την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Στρατευσίμου και την αποφυγή ταλαιπωρίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, οι εν λόγω δηλώσεις θα συμπληρώνονται χειρόγραφα στα σχολεία με την συνδρομή των Στρατολογικών γραφείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, στα παρακάτω τηλέφωνα:

α. Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου: 22417130, 22417131, 22417135.

β. Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού: 25413366, 25413368, 25369850.

γ. Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας: 24625376, 24411300, 24411302.

δ. Στρατολογικό Γραφείο Πάφου: 26933270, 25413949.