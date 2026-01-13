Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 το πρωί της Τρίτης η προειδοποιητική στάση εργασίας των οδηγών ταξί της Λάρνακας, που πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η στάση εργασίας θα ολοκληρωθεί στις 11, ωστόσο, οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν πως εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τότε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία, την οποία θα επαναλάβουν τη Τρίτη 28 Ιανουαρίου.

Οι επαγγελματίες ζητούν περσότερη αστυνόμευση στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο οποίο επικρατεί όπως αναφέρουν ανομία, λόγω της μεταφοράς επιβατών με ιδιωτικά οχήματα που επιστρατεύονται από τις διάφορες εφαρμογές. Οι οδηγοί ταξί της Λάρνακας είχαν συναντήσεις με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ωστόσο δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά τους. «Μας έδωσαν υποσχέσεις αλλά δεν έγινε τίποτα μέχρι τώρα. Πάει πίσω 7 χρόνια αυτή η ιστορία και δεν θα κάνουμε πίσω εάν δεν δούμε λύσεις» ανέφερε ο εκπρόσωπός τους Γιώργος Μακρής, υποδεικνύοντας πως επικρατεί ανομία, επειδή δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, στο αεροδρόμιο Λάρνακας. «Υπάρχει για το αεροδρόμιο Λάρνακας πληθώρα εφαρμογών, για τις οποίες δεν είμαστε εναντίον. Όμως οι πλείστες εργάζονται και με παράνομα ιδιωτικά οχήματα σε ποσοστό 30%-40%. Καμία εκ των εφαρμογών δεν σέβεται τους νόμους και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε αστυνόμευση και το κράτος δίπλα μας. Πρέπει να σταματήσει να είναι κέντρο ανομίας το αεροδρόμιο Λάρνακας», πρόσθεσε.

Οι οδηγοί ταξί της Λάρνακας κάνουν λόγο για κατάσταση εκτός ελέγχου και θέτουν θέμα επαγγελματικής τους επιβίωσης. Συγκεκριμένα ζητούν «πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί απ’ όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

Τη στήριξη της στους οδηγούς ταξί της Λάρνακας εξέφρασε χθες μέσω ανακοίνωσης και η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), σημειώνοντας πως απαιτεί αστυνόμευση καθώς και τη μόνιμη παρουσία επόπτη στα Αεροδρόμια. Υποδεικνύει, ακόμη πως θα συνέλθει εκτάκτως το Σαββατοκύριακο, εάν δεν ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου ν’ αποφασίσει δυναμικές παγκύπριες κινητοποιήσεις.