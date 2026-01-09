Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι οδηγοί ταξί της επαρχίας Λάρνακας, δηλώνοντας ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής και κάνοντας λόγο για ζήτημα καθαρής επαγγελματικής επιβίωσης.

Όπως αναφέρουν, το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαν σε επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τις οποίες – παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις – δεν προέκυψε καμία ουσιαστική ενέργεια. Αντίθετα, όπως τονίζουν, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανεξέλεγκτη δράση εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, κυρίως στον χώρο του Αεροδρόμιο Λάρνακας, με τους οδηγούς ταξί να υποστηρίζουν ότι έχει καταργηθεί κάθε έννοια νομιμότητας και ισονομίας, ενώ το επάγγελμα απαξιώνεται με την ανοχή ή την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών.

Οι οδηγοί θέτουν δύο σαφείς και αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις:

Την άμεση και πλήρη αποκοπή της δραστηριότητας εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας για οχήματα εκτός της επαρχίας που αναγράφεται στην Άδεια Οδικής Χρήσης.

της δραστηριότητας εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας για οχήματα εκτός της επαρχίας που αναγράφεται στην Άδεια Οδικής Χρήσης. Την αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις ή ερμηνείες.

Παράλληλα, χαρακτηρίζουν προσχηματική και ανεπαρκή την πρόσφατη αλλαγή του voucher σε τρίωρη διάρκεια και γραπτή μορφή, σημειώνοντας ότι δεν έχει πρακτική αξία χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αστυνόμευση και μόνιμο επόπτη στο αεροδρόμιο. Επισημαίνουν μάλιστα ότι, σύμφωνα με το ίδιο το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας λόγω έλλειψης στελέχωσης, με τις παρανομίες – όπως υποστηρίζουν – να συνεχίζονται καθημερινά.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Οι οδηγοί ταξί ανακοινώνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων:

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 : τετράωρη στάση εργασίας από τις 7:00 έως τις 11:00 .

: τετράωρη στάση εργασίας από τις . Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 : 24ωρη απεργία , εάν δεν υπάρξουν άμεσες ενέργειες.

: , εάν δεν υπάρξουν άμεσες ενέργειες. Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2026: απεργία επ’ αόριστον, σε περίπτωση που συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.

«Δεν ζητούμε χάρη, δεν ζητούμε προνόμια. Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας», τονίζουν, επιρρίπτοντας την ευθύνη για όσα ακολουθήσουν σε όσους γνώριζαν την κατάσταση και δεν έπραξαν.