Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και ολόκληρη η Γεροσκήπου απευθύνουν σήμερα το ύστατο χαίρε στον αδικοχαμένο Στυλιανό Γένη που έχασε την ζωή του το περασμένο Σάββατο στο τροχαίο δυστύχημα στην Πενταλιά, όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε χαράδρα.

Η κηδεία του 32χρονου Στυλιανού θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου στις 11.30 π.μ., με δαπάνη του Δήμου Ιεροκηπίας.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ παράκληση της είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.