Πυρ κατά συναδέλφου τους άνοιξαν δεκαέξι γιατροί του νοσοκομείου Λεμεσού καταθέτοντας γραπτώς και ενυπόγραφα στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας τις καταγγελίες τους. Οι σχετικές επιστολές, τις οποίες ο «Φ» κατέχει, στάλθηκαν στον ΟΚΥπΥ πριν από περίπου δύο μήνες και σε αυτές οι γιατροί περιγράφουν τη στάση του συγκεκριμένου συναδέλφου τους, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του ΤΑΕΠ, αλλά γίνεται και αγενής προς τους επαγγελματίες που απευθύνονται κοντά του.

Τα όσα αναφέρουν στις επιστολές τους οι 16 γιατροί (14 γιατροί του ΤΑΕΠ και 2 γιατροί του τμήματος στο οποίο εργάζεται ο συγκεκριμένος ειδικός γιατρός), είναι ενδεικτικά της τεταμένης κατάστασης η οποία από μόνη της αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η πρώτη επιστολή υπογράφεται από το προσωπικό του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι ο εν λόγω συνάδελφος τους: «Καλείται από τον γιατρό ΤΑΕΠ για εκτίμηση και εισαγωγή ασθενών της ειδικότητας του και αρνείται να προσέλθει στο ΤΑΕΠ. Υπάρχουν περιπτώσεις που καλείται δύο και τρεις φορές για τον ίδιο ασθενή και δεν προσέρχεται παραβιάζοντας τους κανονισμούς εφημερίας του».

Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς, προσθέτουν, ο γιατρός του ΤΑΕΠ να «παραμένει για ώρες επί της κλίνης του ασθενή για τη σταθεροποίηση του. Ιατροί άλλων ειδικοτήτων προσέρχονται για να συνδράμουν στη σταθεροποίηση του ασθενή, ενώ ο ίδιος δεν προσέρχεται».

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο συγκεκριμένος γιατρός επιδεικνύει και «αντισυναδελφική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις που δεν προσδίδουν τιμή σε έναν γιατρό (κατσάδιασμα)». Καταγγέλλουν, επίσης, ότι δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες προς τους γιατρούς του ΤΑΕΠ για «απόλυση» ασθενούς, ακόμα και όταν «του έχει αναφερθεί τηλεφωνικώς το “επείγον” της κατάστασης της υγείας του ασθενή, χωρίς να τον έχει εκτιμήσει διά ζώσης ή να έχει συμπληρώσει το έντυπο ΤΑΕΠ αναλαμβάνοντας την ιατρική και νομική ευθύνη για τον ασθενή».

Επιπρόσθετα, «αρνείται να προσέλθει στο ΤΑΕΠ για εισαγωγή ασθενών» και, ταυτόχρονα, «έχει προχωρήσει και σε διαδικασία ετοιμασίας τυποποιημένων φύλλων εισαγωγών ενυπόγραφων, ούτως ώστε εάν κατά τη διάρκεια της εφημερίας του προσέλθουν ασθενείς της ειδικότητας του, να δώσει οδηγία τηλεφωνική στους γιατρούς του ΤΑΕΠ να εισαγάγουν τον ασθενή χωρίς αυτός να προσέλθει».

Σύμφωνα με τους γιατρούς που υπογράφουν την επιστολή, οι ίδιοι δεν υιοθέτησαν την εν λόγω πρακτική. Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι «τεκμήρια υπάρχουν στη διάθεση εάν ζητηθούν». Συνεχίζοντας καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος γιατρός παραβιάζει με την στάση του τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και ζητούν παρέμβαση των αρμοδίων αρχών.

Σε δεύτερη επιστολή, η οποία υπογράφεται από γιατρούς της ίδιας ειδικότητας με τον υπό κατηγορία γιατρό, γίνεται λόγος για εκφοβισμό και «κατάχρηση εξουσίας». Οι γιατροί που προχωρούν στην καταγγελία υποστηρίζουν ότι ακόμα σε ζητήματα αδειών ο συνάδελφος τους «αποφασίζει αυθαίρετα χωρίς να προηγείται καμία συζήτηση μεταξύ μας».

Οι δύο γιατροί σε άλλη επιστολή τους περιγράφουν τα όσα συνέβησαν τον περασμένο Νοέμβριο όταν στο τμήμα τους συζητούσαν το θέμα των αδειών τους για τις γιορτές με τον εν λόγω γιατρό να τους έχει βγάλει «σχεδόν κλοτσηδόν από το γραφείο στον διάδρομο, την ώρα που ήταν γεμάτος κόσμο και παρουσία νοσηλευτών, ασθενών και συνοδών φώναζε “εάν δεν σας αρέσει παραιτηθείτε και οι δύο” και ότι “έχετε πολύ θράσος και οι δύο”».

Στον «Φ» έφθασε και τέταρτη επιστολή, στην οποία γιατροί άλλου τμήματος του νοσοκομείου Λεμεσού κατήγγειλαν το 2024 τον συγκεκριμένο γιατρό, για περιστατικό όπου κλήθηκε για να εξυπηρετήσει, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να το πράξει υποστηρίζοντας ότι ο εν λόγω ασθενής «δεν παρακολουθείτο από την κλινική του».

Οι γιατροί του ΤΑΕΠ απέστειλαν την καταγγελία τους στον ΟΚΥπΥ στα τέλη περασμένου Νοεμβρίου και αναμένουν από τον Οργανισμό, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ενέργειες ώστε να αλλάξει η στάση την οποία τηρεί ο συγκεκριμένος γιατρός έναντι τους. Ενήμερες για τις καταγγελίες αλλά και για την κατάσταση είναι, όπως πληροφορούμαστε και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών του δημοσίου.

Με δεδομένο ότι μεσολάβησε η εορταστική περίοδος, οι γιατροί αναμένουν τις όποιες ενέργειες του ΟΚΥπΥ τις επόμενες εβδομάδες. Αναφέρεται ότι η ειδικότητα του υπό κατηγορία γιατρού εξυπηρετεί σοβαρά ασθενείς των οποίων η κατάσταση χρήζει εξειδικευμένης φροντίδας σε αρκετές περιπτώσεις.