Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε από εκείνες τις ελάχιστες πολιτικές φυσιογνωμίες στην Κύπρο που απολάμβαναν σχεδόν καθολική αναγνώριση και σεβασμό. Όχι τυχαία βεβαίως, ούτε άδικα. Το κέρδισε επάξια, με τον βίο και τις πράξεις του, και αυτό επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο των αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων που κατακλύζουν από το πρωί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολιτικοί από όλους τους κομματικούς και ιδεολογικούς χώρους, πρώην συνεργάτες αλλά και αντίπαλοι, άπαντες έχουν μια καλή κουβέντα να πουν για εκείνον.

Μια από τις πολιτικές προσωπικότητες που ήταν δίπλα στον Γιώργο Βασιλείου και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, είναι ο Γιώργος Λιλλήκας. Μιλώντας στο philenews, θυμάται στιγμές που έζησε στο πλάι του τρίτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου 2025 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, πλήρης ημερών, έργων και προσφοράς προς την πατρίδα, σε ηλικία 94 ετών.

Η πρώτη επαφή που είχε ο Γιώργος Λιλλήκας με τον Γιώργο Βασιλείου ήταν το 1987, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν με πρωτοβουλία του δεύτερου, ως τότε υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως διηγείται ο κ. Λιλλήκας, είχε παρουσιαστεί στη συνάντηση με «μαλλιά μέχρι τον ώμο και γένια μέχρι τη μέση». Μια εμφάνιση που κατά τον ίδιο, αν ήταν κάποιος άλλος στην άλλη πλευρά του τραπεζιού και όχι ο Γιώργος Βασιλείου, πολύ πιθανόν να τον απέρριπτε πριν καν ανταλλάξουν δυο κουβέντες. Αντιθέτως, ο Γιώργος Βασιλείου μετά από δύο συνομιλίες μαζί του, πείστηκε για τις ικανότητες του Γιώργου Λιλλήκα και φρόντισε να ενταχθεί στο εκλογικό του επιτελείο ενόψει των εκλογών του 1988.

Ο Γιώργος Λιλλήκας διορίστηκε από τον Γιώργο Βασιλείου ως ειδικός σύμβουλος του και ακολούθως ως γενικός γραμματέας νέας γενιάς, προϊστάμενος δηλαδή του οργανισμού νεολαίας που ιδρύθηκε τότε. Εργάστηκε 5 χρόνια μαζί του. «Ήταν εργασιομανής, πάντα μελετημένος, ήθελε να διαβάζει και το τελευταίο έγγραφο πριν από μια συνάντηση», λέει στο philenews ο κ. Λιλλήκας, συμπληρώνοντας ότι ο Γιώργος Βασιλείου «διεύρυνε τη δημοκρατία, έσπασε τον κομματικό έλεγχο των κρατικών και ημικρατικών οργανισμών. Μαζί του οι δημόσιοι υπάλληλοι δε φοβούνταν πλέον να κρατούν και να διαβάζουν εφημερίδες που ταιριάζουν με τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις».

Ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν πάρα πολύ τους νέους και που άφησε πίσω του επιτεύγματα που, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιλλήκα, θα επηρεάζουν για πάρα πολλά χρόνια τη χώρα. Έφερε ως παραδείγματα την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και την συμβολή του στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα του εκλιπόντα πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γιώργος Λιλλήκας αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητά του αλλά και το ανοικτό μυαλό του. «Ήξερε να φέρνει αποτελέσματα στη διακυβέρνηση και ήταν πάρα πολύ ανοικτός σε νέες ιδέες και προτάσεις. Αν ένας συνεργάτης του για παράδειγμα διαφωνούσε μαζί του και με επιχειρήματα τον έπειθε για τη δική του άποψη, δεν είχε πρόβλημα να τον ακολουθήσει», εξηγεί.

Σε ανθρώπινο επίπεδο, κατά τον Γιώργο Λιλλήκα, ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ένας πολύ απλός και πρόσχαρος άνθρωπος, πολύ νηφάλιος, που δεν εκνευριζόταν εύκολα. Του άρεσε η παρέα και το ανοικτό πνεύμα, ενώ δε βιαζόταν να κρίνει έναν άνθρωπο από την εμφάνιση του. Τον χαρακτήριζε επίσης και η φοβερή του μνήμη. Θυμάται μάλιστα ένα παράδειγμα όπου είχαν πιει μαζί ένα καφέ σε καφενείο ενός χωριού και μετά από χρόνια που επισκέφθηκαν ξανά το ίδιο καφενείο, ο Γιώργος Βασιλείου θυμόταν τον καφετζή με το ονοματεπώνυμο του. «Είχε χιούμορ, ήταν πολύ απλός σαν άνθρωπος. Εξού και η ‘καππακωτή’ χειραψία», αναφέρει καταληκτικά στο philenews ο κ. Λιλλήκας.

