Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Στην ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζει τον Γιώργο Βασιλείου ως «πολιτικό θεμελιωτή» του Ιδρύματος, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου με τα πρώτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 1992.

Η σχετική ανακοίνωση

Με βαθιά θλίψη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου αποχαιρετά τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου.

Ο Γιώργος Βασιλείου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Χωρίς δισταγμό, μπορεί κανείς να τον χαρακτηρίσει ως τον πολιτικό θεμελιωτή του οικοδομήματος με το όνομα Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εγκαίνια και τελετή έναρξης του Πανεπιστημίου Κύπρου – Οκτώβριος 1992: Ο Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου παραδίδει τη χρυσή άλυσο, διεθνές σύμβολο της αυτονομίας των πανεπιστημίων στην Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κα Νέλλη Τσιουγιοπούλλου.

Βαθιά δημοκράτης, αληθινός πιστός των δυνατοτήτων της χώρας μας, ο Γιώργος Βασιλείου, με διορατικότητα και τόλμη, στήριξε εμπράκτως την ίδρυση με νόμο του πρώτου δημόσιου πανεπιστημίου της χώρας – του Πανεπιστημίου Κύπρου – σε μία εποχή, που λίγοι/ες θα τολμούσαν να οραματιστούν την Κύπρο ως χώρο ανάπτυξης της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Εκείνη την εποχή, η εμπέδωση της σημασίας εννοιών όπως της πανεπιστημιακής κουλτούρας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτονομίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο οραματιστής Γιώργος Βασιλείου αναγνώρισε την αξία τους· ήξερε πολύ καλά την τεράστια προοπτική για τον τόπο και κυρίως για τους ανθρώπους του: Η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε ένα κυπριακό δημόσιο πανεπιστήμιο έδινε ώθηση σε χιλιάδες νέους και νέες που δεν είχαν τη δυνατότητα φοίτησης στο εξωτερικό. Η εγκαθίδρυση ενός δημόσιου πανεπιστημίου στην Κύπρο επέτρεψε τον επαναπατρισμό εκατοντάδων ερευνητριών, ερευνητών και επιστημόνων, για να εργαστούν και να δημιουργήσουν στη χώρα τους.

Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Γιώργος Βασιλείου στο βήμα, 1992.

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης σημείωσε: «Ο Γιώργος Βασιλείου υποστήριζε πάντοτε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο ουσιαστικές επενδύσεις που έγιναν ποτέ στην Κύπρο. Μία επένδυση με χειροπιαστό αντίκτυπο στην οικονομία, στην κοινωνία και σε κάθε άνθρωπο που φοίτησε, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιό μας ή αλληλεπίδρασε με το ίδρυμά μας. Για αυτή του την έμπρακτη εμπιστοσύνη και στήριξη στο Πανεπιστήμιό μας θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες».

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Βασιλείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τίτλο «Στοχασμοί για το χτες και το αύριο», 2014.

Από την ανάληψη της Προεδρίας του το 1988 εργάστηκε άοκνα για τη θέσπιση του Πανεπιστημίου Κύπρου, πράγμα που κατέστη δυνατόν με την ψήφιση του σχετικού νόμου από τη Βουλή το 1989. Πριν τη λήξη της θητείας του, τον Σεπτέμβριο του 1992, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποδέχτηκε τα πρώτα μέλη της φοιτητικής κοινότητάς του. Το κύρος και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε η προσωπικότητα του Γιώργου Βασιλείου, κατέστησε άλλωστε δυνατή την προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων και ακαδημαϊκών από το εξωτερικό, ανάμεσά τους και ο πρώτος Κύπριος νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης.

Μπροστά από την εποχή του, κατανόησε την αξία της αυτόνομης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, θέτοντας έτσι γερά θεμέλια για την ανάπτυξη του Ιδρύματος μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, πράγμα που αντανακλάται και στην αξιοπιστία που έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ευρύτερη κοινωνία.

Αυτή την τεράστια συνεισφορά τόσο στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο όσο και στη χώρα ευρύτερα αναγνώρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποφάσισε να τον αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης στις 7 Μαΐου 2003.

Τελετή υπογραφής συμφωνίας δωρεάς της προσωπικής ψηφιακής συλλογής του Γιώργου Βασιλείου με τον πρώην Πρύτανη Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, 2016.

Η γνήσια αγάπη του Γιώργου Βασιλείου προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν περιορίζεται εδώ, καθώς ο Πρώην Πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κυρία Ανδρούλα Βασιλείου δώρισαν ποσό ύψους €100.000 ευρώ προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε να διατεθεί σε μορφή υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου με την επωνυμία «Υποτροφίες Γιώργου και Ανδρούλλας Βασιλείου». Επιπλέον στην έμπρακτη συνεισφορά του καταγράφεται ο εμπλουτισμός του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με σημαντικά και πολύτιμα ψηφιακά αρχεία και τεκμήρια, καθώς και με βιβλία της προσωπικής συλλογής του.

Από την απαρχή της δημιουργίας και της εδραίωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ενεργά και ουσιαστικά παρών. Η ιστορία θα καταγράψει επίσης, μεταξύ άλλων, την τεράστια προσφορά του στον τόπο με την ουσιαστική του συμβολή στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον αποχαιρετούμε σήμερα, ενόσω η Κύπρος προεδρεύει για δεύτερη φορά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέροντας ότι αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη για τα πολιτικά ήθη και την πολιτική ζωή, με το έργο του να αποτελεί φάρο για κάθε ενεργό πολίτη και πυξίδα για τον τρόπο που κάποιος πρέπει να πολιτεύεται: τολμηρά, θαρραλέα, με ειλικρίνεια και χωρίς εκπτώσεις για το συλλογικό καλό της χώρας.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Συγκλήτου (14/1/2026) η Σύγκλητος θα τηρήσει στη μνήμη του μονόλεπτη σιγή. Επιπλέον, οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν μεσίστιες μέχρι και την ημέρα τέλεσης της κηδείας του. Οι Πρυτανικές Αρχές και μέλη του Συμβούλιου του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραστούν στην κηδεία του Πρώην Προέδρου ως το ελάχιστο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε παντοτινά το όνομά του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.