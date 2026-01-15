Νέο περιστατικό με Τούρκους γεωργούς που εισήλθαν παράνομα στη νεκρή ζώνη σημειώθηκε σήμερα στην Αυλώνα.

Όπως καταγγέλλει στο philenews ο Κοινοτάρχης Αυλώνας, Μενέλαος Σάββα, οι παραβιάσεις στο συγκεκριμένο σημείο συμβαίνουν εδώ και αρκετό καιρό. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για δύο αδέλφια Τούρκους γεωργούς, οι οποίοι εισέρχονται εδώ και χρόνια χωρίς άδεια και καλλιεργούν χωράφια, τα οποία δεν τους ανήκουν.

«Ενημέρωσα αρκετές φορές τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, σήμερα τα ΗΕ είχαν μία περίεργη συμπεριφορά. Πήγαν κοντά στους Τούρκους, τους μίλησαν και μετά αποχώρησαν ενώ οι Τούρκοι έμειναν εκεί και συνέχισαν να καλλιεργούν τα χωράφια», σημειώνει.

Μάλιστα, όπως λέει ο κ. Σάββα, μετά την αποχώρηση των μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ εκτός από τους Τούρκους γεωργούς, στο σημείο θεάθηκαν δύο άνδρες με στολές παραλλαγής που πιθανόν να ήταν Τούρκοι στρατιώτες.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Σάββα ακολούθως και ενώ ο ίδιος κινείτο μακριά από το σημείο όπου έγινε η παραβίαση, τον σταμάτησαν άνδρες των ΗΕ για έλεγχο και του ζήτησαν να αποχωρήσει. «Με ρώτησαν αν έχω άδεια και ζήτησαν να δουν την ταυτότητά μου. Με ρώτησαν τι κάνω εκεί και τους εξήγησα ποιος είμαι. Τους έδειξα το πάσο και την άδεια που έχω για να εισέρχομαι στη νεκρή ζώνη, ωστόσο εκείνοι μου ζήτησαν να αποχωρήσω. Μου ζήτησαν να με συνοδεύσουν μέχρι το Ακάκι που είναι ο χώρος διαμονής μου», λέει ο ίδιος.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη, τρία χιλιόμετρα μακριά από το επεισόδιο με τους Τούρκους γεωργούς, στη νεκρή ζώνη στο Ακάκι εκεί όπου ήταν τοποθετημένα τα συρματοπλέγματα, άνδρες των ΗΕ έστησαν μπλόκο. Ένα όχημα των ΗΕ ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου με δύο κυανόκρανους, ενώ στην άλλη πλευρά του δρόμου είχαν τοποθετήσει δύο κώνους, προφανώς για να κλείνουν τον δρόμο.

«Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνονται έλεγχοι. Αλλά να ισχύουν για όλους και όχι επιλεκτικά μόνο για τους Ελληνοκύπριους. Στη νεκρή ζώνη πρέπει να εισέρχονται μόνο όσοι έχουν άδεια», τονίζει.