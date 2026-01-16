Πυρκαγιές σε δύο κατοικίες στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να παρεμβαίνει άμεσα και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στις 21:21 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διώροφη πετρόκτιστη οικία στην κοινότητα Πάνω Αρόδες, στην επαρχία Πάφου. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:49.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον όροφο της οικίας και στο περιεχόμενό του, καθώς και στη ξύλινη στέγη, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε το ισόγειο με τον εξοπλισμό του. Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθαν της οικίας πριν την εξάπλωσή της. Ως αιτία της πυρκαγιάς διαπιστώθηκε ελαττωματική κατασκευή καπνοδόχου τζακιού.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 03:43, λήφθηκε δεύτερη κλήση για πυρκαγιά σε ξύλινη κατασκευή με οροφή από κεραμίδια (πέργολα) διώροφης οικίας στην Ορόκλινη, στην επαρχία Λάρνακας. Στο περιστατικό ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης «Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:17.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε μέρος της πέργολας και το περιεχόμενό της, καθώς και παρακείμενο σταθμευμένο όχημα. Ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε τμήμα της κουζίνας στο ισόγειο και σε αποθήκη στον όροφο της οικίας. Οι ένοικοι εξήλθαν έγκαιρα από την κατοικία χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι από τις 06:00 της 15ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι τις 06:00 της 16ης Ιανουαρίου 2026 ανταποκρίθηκε συνολικά σε 40 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 18 αφορούσαν πυρκαγιές, 20 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.