Έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες και όσους είναι καλά στην υγεία τους να προσέλθουν στα πλησιέστερα κέντρα αιμοδοσίας απευθύνει το Υπουργείο Υγείας, καθώς όπως αναφέρει, «οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ενώ η προσέλευση των αιμοδοτών μειώνεται, κυρίως λόγω εποχικών ιώσεων».

Παράλληλα, επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, ότι «πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να χρειάζονται αίμα και παράγωγα αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα, αιμοπετάλια) για θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές ανάγκες».

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους εθελοντές αιμοδότες και όλους όσοι είναι καλά στην υγεία τους να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να προσέλθουν στα πλησιέστερα κέντρα αιμοδοσίας.

Κέντρα Αιμοδοσίας

Τα κέντρα αιμοδοσίας για την Επαρχία Λευκωσίας βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης (Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-20:00, Σάββατο 08:00-14:00 – Τηλ.: 22809098) και στο Γέρι (Παρασκευή 07:30-20:00, Σάββατο 09:00-15:00 – Τηλ.: 22309222, 22309221). Για την Επαρχία Λεμεσού, στο Παλαιό Νοσοκομείο (Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-20:00) και στην Αίθουσα Εκκλησίας Αγ. Γεωργίου Χαβούζας (Σάββατο 14:00-17:00 – Τηλ.: 25730276, 25730277). Για την Επαρχία Λάρνακας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας (Παρασκευή 07:30-15:00) και στο Δημοτικό σχολείο Αλεθρικού (18:00-20:00 – Τηλ.: 24800555). Για την Επαρχία Πάφου, στον Σταθμό Αιμοδοσίας (Royal Business Center) και στο AA Power Mode Gym (δίπλα από το κτήριο της Ηλεκτρικής – Σήμερα έως 20:00, Σάββατο 09:30-12:00 – Τηλ.: 26306409). Για την Επαρχία Αμμοχώστου είναι στο Παραλίμνι (Σωτήρος 2 – Σήμερα έως 20:00 – Τηλ.: 23812121, 23812122).

ΚΥΠΕ