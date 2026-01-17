Μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών, άγνωστοι ενεπλάκησαν στο κέντρο της Λάρνακας, χωρίς να διστάσουν μάλιστα να ρίξουν και πυροβολισμούς.

Βίντεο που εξασφάλισε το philenews από τη στιγμή της συμπλοκής, παρουσιάζει ομάδα ατόμων με σιδερολοστούς, ακόμα και τσεκούρια στα χέρια, να συγκρούονται. Όπως θα δείτε στο βίντεο, οι εμπλεκόμενοι έκαναν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ την ίδια στιγμή πέφτουν και οι πυροβολισμοί.

Όλα αυτά συνέβησαν μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας στην καρδιά της πόλης και στην πιο πολυσύχναστη οδό, της Γρηγόρη Αυξεντίου.