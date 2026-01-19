Τους 12 έφθασαν οι θάνατοι εξαιτίας της γρίπης τη φετινή χρόνια, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου.

Η κ. Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι πέραν από τους επτά θανάτους στους οποίους, η ίδια είχε αναφερθεί την περασμένη Παρασκευή, έλαβε σήμερα ενημέρωση για ακόμα πέντε θανάτους, «που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στους 12 από την έναρξη της δραστηριότητας της γρίπης, φέτος, τον περασμένο Δεκέμβριο δηλαδή, μέχρι σήμερα».

Από πλευράς της η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών και οικογενειακών γιατρών Μαίρη Αβρααμίδου ανέφερε στο philenews ότι “εξακολουθεί να κυριαρχεί η γρίπη, ο κορωνοϊός εμφανίζεται αλλά με πολύ μικρότερη συχνότητα ενώ έχουμε και κάποια περιστατικά που αφορούν τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, RSV”.

“Το σημαντικό είναι οι πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα να μην θεωρούν ότι εαν κάνουν το πρώτο τεστ και είναι αρνητικό, τότε δεν έχουν γρίπη. Έχουμε περιπτωσεις που εμφανίστηκε θετικό το δεύτερο τεστ μετά από μια ημέρα”.

Παράλληλα, είπε η κ. Αβρααμίδου, επανέλαβε την ανάγκη “για προστασία των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως των ηλικιωμένων. Και να επαναλάβουμε ότι άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα πρέπει να περιορίζονται διότι όταν έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα μεταδίδουν τον ιό και οι ευάλωτοι, οι ηλικιωμένοι μας κινδυνεύουν όταν νοσήσουν”.