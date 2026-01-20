Ξεσπάθωσε κατά της ηγεσίας της Αστυνομίας ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, σε σχέση με το τρομακτικό επεισόδιο του Σαββάτου στη Λάρνακα, ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού όπως υποστήριξε παρά τη χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν υπάρχει πλάνο για την αντιμετώπισή του. Αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Λοϊζίδη ότι πολλά περιστατικά που επεσυνέβησαν παγκύπρια το τελευταίο διάστημα έμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να μη δείξουμε, όπως είπε, την αδυναμία της ηγεσίας της Αστυνομίας να τα αντιμετωπίσει.

«Είτε είσαι διεφθαρμένος είτε κοιμάσαι όρθιος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λοϊζίδης, επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή χάνουμε με 5-0 από τον υπόκοσμο» και προειδοποιώντας ότι τα χειρότερα έπονται».

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα διερωτήθηκε πού βρίσκονται οι 100 αστυνομικοί που εξοικονόμησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, υποδεικνύοντας πως υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά με αυτό του Σαββάτου που κρατούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Αυτό έγινε επειδή υπήρχε βίντεο. Ξέρετε πόσα ποτούτα έγιναν τους τελευταίους 12 μήνες και έμειναν κρυφά; Να μεν τα μάθουν οι δημοσιογράφοι, να μη δείξουμε την αδυναμία μας ως Αστυνομία, επειδή κάποιοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να βγουν μπροστά και να τραβήσουν και τους αστυνομικούς τους μαζί;»

Κάλεσε ακόμη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό. «Είμαστε στο και πέντε. Το οργανωμένο έγκλημα δουλεύκει πάνω μας, αντί να δουλεύκουμε πάνω του. Προσέχουμε συναδέλφους την νύκτα για να μεν μας τους παίξουν. Εκτυπήσαν μας συνάδελφο πριν ένα μήνα και έμεινε κρυφό. Δεν είναι το θέμα να τα ξέρω και να τα χαρτογραφώ και να βγαίνω με φαμφάρες πως θα βγάλω άρβυλα στους δρόμους. Έχεις πλάνο; Ποιο είναι αυτό; Μετακίνησες από τη μία επαρχία στην άλλη τη νύκτα μυστικές υπηρεσίες για να μην ξέρει το οργανωμένο έγκλημα ποιος θα έρθει; Και για τις νομοθεσίες που είπαν για τη Βουλή, δεν υπάρχει καμιά που εκκρεμεί», ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης.

Σχολιάζοντας τις χθεσινές αποκαλύψεις του philenews πως στην Ορόκλινη ζητήθηκε προστασία ακόμη και από περίπτερα και σουβλατζίδικα είπε: «Να σας πω και για τα σουβλατζίδικα και τα περίπτερα. Να τους πω πως νοιάζονται περισσότερο για κάποιους εκατομμυριούχους παρά για τον κόσμο τον απλό και θα το αφήσω ως εδώ. Και όταν θα έρθει η ώρα, στέλνω το μήνυμα σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι θα μιλήσουμε γιατί σήμερα αυτό που έχει αξία είναι το δημόσιο συμφέρον και καλά θα κάνουν όλοι Υπουργείο, Προεδρικό και Βουλή, Αρχηγείο Αστυνομίας να κάτσουν κάτω και να νοιαστούν για τον κόσμο και όχι για κάποιους επιχειρηματίες εκατομμυριούχους. Όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πολλά. Έπρεπε να ντρεπόμαστε σήμερα να λέμε ότι ξέρετε το οργανωμένο το έχουμε χαρτογραφημένο, αλλά από την άλλη δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Είτε είσαι διεφθαρμένος είτε κοιμάσαι όρθιος. Αυτή τη στιγμή χάνουμε με 5 μηδέν από τον υπόκοσμο. Να κάνει ο σύσκεψη στο Προεδρικό, να βάλει χρονοδιαγράμματα, να τους βάλει τα δύο τους πόδια σε ένα παπούτσι, διότι τα χειρότερα έπονται», είπε ο κ. Λοϊζίδης.

Πολύ έντονος ήταν και για το γεγονός πως ο Αρχηγός Αστυνομίας και η υπόλοιπη ηγεσία δεν έσπευσαν στη Λάρνακα μετά τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν. «Αυτό μπορεί να είναι ένα είδος υποτίμησης προς τις επαρχίες, δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν δύο αστυνομίες στην Κύπρο. Η αστυνομία του Αρχηγείου, όπου είναι οι υπηρεσίες, οι ελίτ, οι “διατάζουμε εμείς, ξέρουμε εμείς και εσείς τα κάνετε μαντάρα κάτω στις Αστυνομικές Διευθύνσεις”. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις είναι η βιτρίνα της Αστυνομίας και τραβούν το μεγαλύτερο κουπί από όλους», είπε.

Πυρά έριξε και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή. «Πάντως εάν ήμουν υπουργός Δικαιοσύνης τουλάχιστον θα απαιτούσα να στέκεται δίπλα μου (εννοεί τον Αρχηγό Αστυνομία), όχι ένας Δήμαρχος. Ώρες ώρες διερωτώμαι, καλούμε τον Δήμαρχο να μας βοηθήσει εμάς; Τι θα μου κάνει ο Δήμαρχος να μου βγάλει τα σκυβαλοφόρα στον δρόμο; Δηλαδή, πρέπει να μετρούμε τα λόγια μας και να μην κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Εμείς είμαστε η Αστυνομία, εμείς είμαστε αυτοί που περιμένει ο κόσμος να επιβάλουμε τον νόμο και λέμε στους πολίτες βοηθήστε μας; Τι να μας βοηθήσουν για την προστασία; Έχουμε Τμήμα Εκβιαστών; Όχι, αλλά προχωρήσαμε στο FΒΙ», σημείωσε ο κ. Λοϊζίδης, ο οποίος σε άλλο σημείο είπε χαρακτηριστικά: «Λέω δημοσίως στον κύριο Φυτιρή ότι τον κοροϊδεύουν, συγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοια λέξη», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως «πρέπει να καταλάβει πως άλλο η καθημερινή παραβατικότητα και άλλο το οργανωμένο έγκλημα».