Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα το περασμένο Σάββατο, που έθεσε σε κίνδυνο αθώους πολίτες, όταν στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια άγριου καυγά με τσεκούρια, ξύλα και λοστούς. Τα στόματα άρχισαν ν’ ανοίγουν για τη δράστη εγκληματικών δικτύων, που αποτελούν τις ομάδες κρούσης αντίπαλων φατριών, οι οποίες προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της παράνομης «επιχείρησης» παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις με απειλές, ξυλοδαρμούς και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Το ζητούμενο πλέον είναι ένα, επειδή η οργή ξεχειλίζει και η υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί, να φτάσουν οι έρευνες μέχρι εκεί που πρέπει, για να κτυπηθεί το κακό στη ρίζα. Αυτή την επιθυμία εξέφρασε δημόσια και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, με όλο το βάρος, πλέον, να πέφτει στην Αστυνομία, που καλείται να βάλει φρένο -και μάλιστα αμέσως- σε αυτή τη σοβαρότατη εγκληματική δραστηριότητα που δεν αφορά μόνο τη Λάρνακα.

Είναι κοινό μυστικό πως στην πόλη της Λάρνακας και τις τουριστικές της περιοχές υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, εδώ και καιρό, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αφού πολλοί έχουν απειληθεί στο πλαίσιο του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε ν’ αλλάξει χέρια η «προστασία». Μετά το περιστατικό του Σαββάτου και τη δημόσια έκκληση του υπουργού ακόμη και για ανώνυμες καταγγελίες, αυξήθηκε η ροή πληροφοριών για το τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στη Λάρνακα, με κάποιες από αυτές να διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έχει στην κατοχή του τουλάχιστον δύο επώνυμες καταγγελίες εναντίον της εγκληματικής ομάδας με φερόμενο επικεφαλής 48χρονο, ο οποίος τελεί υπό κράτηση στο νοσοκομείο Λάρνακας. Η μία προέρχεται από τον επιχειρηματία που ενεπλάκη στο επεισόδιο του Σαββάτου από τον οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του, ζητήθηκαν €7.000 και έπειτα €1.000 μηνιαίως για προστασία. Η δεύτερη αφορά στον ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη στην Πύλα την προηγούμενη ημέρα, από τον οποίο φαίνεται να ζητήθηκαν χρήματα για προστασία. Παράλληλα, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία στις 16 Ιανουαρίου, όπως κατατέθηκε κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του 48χρονου, πως σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η συγκεκριμένη ομάδα προσέγγισε κέντρα διασκέδασης. Στο ένα, μάλιστα, η προστασία φέρεται ν’ άλλαξε χέρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται ν’ αμείβεται από τους ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων κάθε βράδυ με το ποσό των €80 για τον κάθε ιδιώτη φύλακα. Τα €50 είναι η αμοιβή του φύλακα και τα €30 η αμοιβή για την προστασία.

«Ζήτησαν λεφτά ακόμη και από σουβλατζίδικα και περίπτερα»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ως προς τον τρόπο δράσης των εγκληματικών ομάδων που ζητούν προστασία είναι μια καταγγελία που έλαβε χθες ο «Φ» και αφορά στην «επιχείρηση» για τον έλεγχο της προστασίας της τουριστικής περιοχής Ορόκλινης, στην οποία δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις.

Η καταγγελία έγινε από συγκεκριμένη πηγή, που για ευνόητους λόγους θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Αυτή αναφέρει πως πριν από περίπου δύο μήνες ομάδα 15 ατόμων άρχισαν να προσεγγίζουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην τουριστική Ορόκλινης και ν’ απαιτούν χρήματα για παροχή προστασίας. «Επέβαιναν σε αυτοκίνητα και κατέβαιναν σε επιχειρήσεις στην τουριστική περιοχή και άρχισαν να ζητούν προστασία εκφοβίζοντας τον κόσμο. Ζήτησαν λεφτά σε διάφορες ημερομηνίες από μπυραρίες, από περίπτερα, ακόμη και από σουβλατζίδικα της περιοχής. Ήταν πολύ προκλητικοί και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούσαν και προβλήματα στην κυκλοφορία με τα αυτοκίνητά τους. Εμάς μας αναφέρθηκε πως ενημερώθηκε και η Αστυνομία», σημείωσε.

Οι ιδιοκτήτες κάποιων εκ των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να αποδέχθηκαν τη νέα διευθέτηση υπό τον φόβο εγκληματικών ενεργειών σε βάρος τους.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λάρνακας με σκοπό να λάβει τοποθέτησή του για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Όταν θέσαμε ενώπιον του τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ανέφερε πως η ίδια καταγγελία έγινε και στον Δήμο Λάρνακας, μετά το περιστατικό του Σαββάτου, τονίζοντας ότι «φαίνεται πως ευσταθεί».

Ο κ. Βύρας δεν έκρυψε την οργή του για τα επεισόδια του Σαββάτου, που σημειώθηκαν μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Όπως είπε δεν είναι η πρώτη φορά που τίθενται αυτά τα θέματα ενώπιον της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως ενώ εκκρεμούν δίκες και ποινικές υποθέσεις, τα ίδια πρόσωπα επαναλαμβάνουν τις παράνομες ενέργειες μέσα σε λίγες ημέρες. «Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με περιπολίες. Χρειάζονται πολύ περισσότερα για να περιοριστεί», υπέδειξε, προσθέτοντας πως υπάρχει βούληση από τον Δήμο να στηρίξει τις προσπάθειες της Αστυνομίας.

Χειροπέδες σε πέντε άτομα για το αιματηρό επεισόδιο

Αργά χθες το βράδυ το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες σε πέντε από τους οκτώ αλλοδαπούς, οι οποίοι καταζητούνταν για το επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο. Οι ύποπτοι θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Υπό οκταήμερη κράτηση τελεί και 48χρονος, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού φέρει κτυπήματα στο κεφάλι και το χέρι. Συνεχίζουν, εξάλλου, να καταζητούνται τρεις αλλοδαποί, οι δύο εκ των οποίων φέρονται να διέφυγαν στο εξωτερικό.

Εναντίον όλων διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται πως δεν ασκήθηκε δίωξη σε αυτούς που φαίνονται σε βίντεο που κυκλοφόρησε να αντεπιτίθενται με τσεκούρι και λοστούς. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο από την Αστυνομία, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό «να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους». Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής, έπεσαν δύο πυροβολισμοί έξω από το ταχυφαγείο, χωρίς, ευτυχώς να τραυματιστεί οποιοσδήποτε από αυτούς.