Απίστευτες είναι οι διαστάσεις του αιματηρού περιστατικού που αναστάτωσε τη Λάρνακα όταν στον πιο πολυσυχναστό της δρόμο, τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με τσεκούρια, ξύλα και λοστούς. Η Αστυνομία κατέχει στοιχεία πως πίσω από το περιστατικό κρύβεται η προσπάθεια για παροχή προστασίας από το οργανωμένο έγκλημα, που έθεσε στο στόχαστρό της επιχειρήσεις αλλά και μουσικοχορευτικά κέντρα.

Η ομάδα του 48χρονου τραυματία, που έχει κυπριακή υπηκοότητα και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση, φέρεται πριν από δύο εβδομάδες να προσέγγισε τον επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Την πρώτη κρούση, σύμφωνα με πληροφορίες, την έκανε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία που είναι ελληνοκύπριος πρόσωπο αραβικής καταγωγής, με τον ίδιο να αρνείται. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του παραπονούμενου.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο παραπονούμενος πήγε στο κατάστημά του και εκεί βρήκε το πρόσωπο Αραβικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε χρήματα για προστασία. Ακολούθως, φέρεται να προσπάθησε να τον κτυπήσει και βγήκαν έξω από το κατάστημα. Τότε μπροστά από ταχυφαγείο ο ύποπτος, που είναι ένα από τα πρόσωπα που καταζητούνται, φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τον απείλησε. Μετά από λίγα λεπτά έφτασαν στο χώρο με μεγάλη ταχύτητα κάποια οχήματα. Από αυτά αποβιβάστηκαν περίπου 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο 48χρονος που συνελήφθη, καθώς και το πρόσωπο που ανέσυρε μαχαίρι. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και είναι τα πρόσωπα που φαίνονται στο βίντεο να κρατούν τσεκούρι και λοστούς. Το απίστευτο είναι πως οι δύο πυροβολισμοί έπεσαν από πρόσωπα της ομάδας του 48χρονου, στο ύψος του ταχυφαγείου, χωρίς να τραυματιστεί ευτυχώς οποιοσδήποτε.

Εν τω μεταξύ, μία ημέρα πριν το τρομακτικό περιστατικό στη Λάρνακα η Αστυνομία έλαβε πληροφορία πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν μία εβδομάδα προηγουμένως σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία του υποστατικού, ωστόσο οι ίδιοι αρνήθηκαν. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα φέρεται να μετέβη σε άλλο νυκτερινό κέντρο και να ενημέρωσε τους φρουρούς πως αναλαμβάνουν την προστασία του κάτι που αποδέχθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μάζεψε μέχρι στιγμής η Αστυνομία, ο 48χρονος αμείβεται από τους ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων με το ποσό των 80 ευρώ για τον κάθε ιδιώτη φύλακα. Τα 50 ευρώ είναι η αμοιβή του φύλακα και τα 30 ευρώ η αμοιβή για την προστασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξάλλου, η Αστυνομία αναμένεται να συλλάβει εκ νέου τον 48χρονο και για άλλο περιστατικό που αφορά στον ξυλοδαρμό ευρωπαίου πολίτη στην Πύλα, που έγινε μία μέρα πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας. Ο παραπονούμενος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από αριθμό ατόμων που απαιτούσαν χρήματα για προστασία . Σημειώνεται πως ο 48χρονος απασχόλησε πολλές φορές την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις, ενώ πρόσφατα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση για την οποία, αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος.

Για την υπόθεση της Λάρνακας καταζητούνται, εν τω μεταξύ, τρεις αλλοδαποί αραβικής καταγωγής 35,26 και 20 χρόνων που φέρονται ως μέλη της ομάδας του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, το ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκεται στη διαδικασία ταυτοποίησης και άλλων προσώπων.

Εναντίον όσων ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο διερευνώνται σοβαρότατα αδικήματα αδικήματα. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλο, σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίαση, απαίτησης περιουσίας με απειλές ,παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

Εν τω μεταξύ διερευνάται εάν έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο τρία πρόσωπα με καταγωγή από την Παλαιστίνη, 26, 28 και 29 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών. Οι τρεις συνελήφθησαν κατά την έφοδο σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, στο οποίο υπήρχαν πληροφορίες πως διέμενε ένας από τους καταζητούμενους. Οι δύο εξ αυτών προφυλακίστηκαν για 4 ημέρες ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν είχε σχέση με την υπόθεση.

Σημειώνεται πως από την περιοχή παραλήφθηκαν δύο κάλυκες φυσιγγίων (πιθανόν πιστολιού) κι ένα αυτοκίνητο.