Οργή επικρατεί στη Λάρνακα για το νέο κτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος, που έθεσε σε κίνδυνο αθώους πολίτες νωρίς χθες το απόγευμα, όταν στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια άγριου καυγά με τσεκούρια, ξύλα και λοστούς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με κτυπήματα στο κεφάλι ένα πρόσωπο, με την Αστυνομία να προχωρά αργά χθες το βράδυ στην έκδοση 4 ενταλμάτων σύλληψης εναντίον 48χρονου, με κυπριακή υπηκοότητα ο οποίος συνελήφθη στο νοσοκομείο, καθώς επίσης τριών αλλοδαπών αραβικής καταγωγής 35,26 και 20 χρόνων.

Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κατοχής επιθετικού όπλου, μαχαιροφορίας και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου.

Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση της Αστυνομίας από τη σκηνή εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο κάλυκες φυσιγγίων (πιθανόν πιστολιού), ενώ εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος. Ο 48χρονος που συνελήφθη διαπιστώθηκε πως επισκέφθηκε γύρω στις 4:00 χθες το απόγευμα το Νοσοκομείο Λάρνακας, στο οποίο νοσηλεύεται. Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, διενεργήθηκαν έρευνες σε διάφορα υποστατικά στη Λάρνακα από το ΤΑΕ Λάρνακας και τη ΜΜΑΔ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα, όπου διαμένουν τρία πρόσωπα αραβικής καταγωγής ηλικίας 26, 28 και 29 ετών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών. Ως αποτέλεσμα οι τρεις ένοικοι συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα αραβικής καταγωγής καταζητούνται

Σημειώνεται πως η διαδικασία προσωποκράτησης για τον 48χρονο θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ για τους υπόλοιπους τρεις, που διερευνάται κατά πόσον σχετίζονται και με την άγρια συμπλοκή, στο Δικαστήριο Λάρνακας.

Σημειώνεται τρομακτικό περιστατικό, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, σημειώθηκε με το φως της ημέρας και συγκεκριμένα στις 3:30 το απόγευμα, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Κάποια από τα τεκμήρια, μάλιστα, εντοπίστηκαν μπροστά από ταχυφαγείο και άλλα πολυσύχναστα υποστατικά. Το πιο εξοργιστικό είναι πως πρόκειται για ακόμη μια εγκληματική ενέργεια που προστίθεται στη μακρά λίστα των κτυπημάτων του οργανωμένου εγκλήματος το τελευταίο διάστημα, που έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Στην υπόθεση, μάλιστα, φέρεται να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε πολλές φορές την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις, ενώ πρόσφατα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση για την οποία, αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews στον καβγά ενεπλάκησαν πάνω από δέκα πρόσωπα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ομάδα προσώπων έσπευσε σε επιχείρηση στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και για λόγους που δεν αποκλείεται να σχετίζονται με την παροχή προστασίας, συνεπλάκησαν με άλλα πρόσωπα. Η δεύτερη ομάδα προσώπων τους καταδίωξε με τσεκούρια, λοστούς και ξύλα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε ακολούθησαν άγριες συμπλοκές, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους έριξε πυροβολισμούς.

Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς και θαμώνες χώρων εστίασης, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, που έλαβε αρχικά πληροφορίες για 4 τραυματίες. Η πολυσύχναστη λεωφόρος που οδηγεί στις Φοινικούδες, καθώς και κάθετοί της δρόμοι έκλεισαν για περίπου δυόμιση ώρες προκειμένου να γίνουν έρευνες στη σκηνή. Από την περιοχή παραλήφθηκαν αρκετά τεκμήρια, πέραν από τους κάλυκες, ανάμεσά τους κι ένα αυτοκίνητο, ενώ αναζητείται και δεύτερο όχημα το οποίο υπέστη ζημιές.

Η Αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό, ενώ χθες βράδυ κλήθηκαν ενισχύσεις στη Λάρνακα, που θα παραμείνουν και τις επόμενες ημέρες, αφού υπάρχει αναβρασμός.

Στη Λάρνακα έσπευσε χθες αργά το απόγευμα και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος παραδέχθηκε πως «το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί» και σημείωσε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το πατάξει με κάθε τρόπο. «Αυτό το περιστατικό μας λυπεί ιδιαίτερα αλλά θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να πατάξουμε στη ρίζα του το κακό. Δυστυχώς δεν έχουμε όλα τα εφόδια και γι’ αυτό θα ήθελα να καλέσω και την Βουλή με αυτά που εκκρεμούν ώστε να δώσει εφόδια στην Αστυνομία, να τα περάσουμε το συντομότερο για να μπορέσουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα», σημείωσε και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν έστω και ανώνυμα τέτοια περιστατικά. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα σημείωσε πως το πιθανότερο είναι το συμβάν στη Λάρνακα να σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα και έκανε λόγο για «φατρίες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους».

Κληθείς να σχολιάσει ποιο είναι το πλάνο για την Λάρνακα, μετά και από την πρόσφατη εξαγγελία του Προέδρου για αυξημένα περίπολα από την ΜΜΑΔ, ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «για όλες τις πόλεις υπάρχει το πλάνο ενίσχυσης της δύναμης πρώτης γραμμής και αυτό θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δυστυχώς, δεν είναι ένα απλό πράγμα, δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω και κατεβάζω, αλλά η πρόθεση μας είναι εντός των επόμενων μηνών να ενισχύσουμε τις αστυνομικές διευθύνσεις, είτε με μόνιμη δύναμη, είτε επικουρικά, συμπληρωματικά για να μπορέσει η δύναμη αυτή να επιτηρεί και να ελέγχει προληπτικά όλες τις πόλεις.

Την λήψη μέτρων από την Αστυνομία ζήτησε μέσω ανάρτησης και ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, σημειώνοντας πως τέτοιες εικόνες δεν αρμόζουν σε σύγχρονες πόλεις.