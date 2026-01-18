«Ταχείες διαδικασίες επιστροφής για αλλοδαπούς που παρανομούν», ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρής, με φόντο τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Από το πρωί, αναφέρει, βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπριας κλίμακας επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να συλληφθούν 30 άτομα.

Ο Υπουργός κάλεσε τον κόσμο να συνδράμει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Πολύ σημαντική, αναφέρει, η παροχή πληροφοριών προς την Αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση γενικότερα κατανοούν πλήρως τις ανησυχίες και τους φόβους της κοινωνίας που αφορούν στην καθημερινή ασφάλεια των πολιτών. Η αντιμετώπιση της κατάστασης με την έξαρση της εγκληματικότητας είναι δύσκολη αλλά υπάρχει μόνο μια επιλογή. Η προσήλωσή στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ανεξαρτήτως προέλευσης, μορφής ή δομής.

Το οργανωμένο έγκλημα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχει εκτραχυνθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και η εξάλειψη του απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Στην πατρίδα μας είτε τοπικές είτε ξένες εγκληματικές οργανώσεις πρέπει και θα αντιμετωπιστούν με κάθε δυνατό τρόπο εντός του ισχύοντων νόμων.

Όσον αφορά αλλοδαπούς που παρανομούν και συμμετέχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες ή διαμένουν παράνομα στη χώρα, (χωρίς να είναι δικαιολογημένα αιτητές ασύλου), εφαρμόζονται ήδη ταχείες διαδικασίες απέλασης, εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπριας κλίμακα επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) για σύλληψη παράνομων στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των εκστρατειών που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, σήμερα συνελήφθησαν πέραν των 30 παράνομων αλλοδαπών, ενώ γίνονται ενέργειες για την άμεση απέλασή τους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέραν των 30 παράνομων αλλοδαπών και γίνονται ενέργειες για άμεση απέλαση τους.

Καθοριστικό ρόλο όμως διαδραματίζει και η κοινωνική συνδρομή. Η παροχή πληροφοριών προς την Αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης και ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια κράτους και κοινωνίας κατά του εγκλήματος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τη θετική ανταπόκριση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εκτιμάται ότι θα στηρίξει τη ψήφιση των κρίσιμων νομοσχεδίων που θα κατατεθούν σύντομα, ώστε να παρασχεθούν στην Αστυνομία τα αναγκαία θεσμικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία και να μπορεί να εκτελέσει την αποστολή της με επιτυχία κατά του Οργανωμένου εγκλήματος.

Μοναδικός στόχος η ασφάλεια των πολιτών σε όλες τις πόλεις και την ύπαιθρο της Κύπρου μας.