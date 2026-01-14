Τον όρο «τα άρβυλα στους δρόμους» χρησιμοποίησε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για να τονίσει την αλλαγή πολιτικής όσον αφορά στο θέμα της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Εμφανιζόμενος για πρώτη φορά ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Φυτιρής ανέφερε αρχικά ότι «μόλις ανέλαβα ήθελα να δω το σωφρονιστικό ζήτημα αλλά και πως να πολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα που έχει πάρει διαστάσεις, μπαίνει σε πολύ οργανωμένες καταστάσεις, πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά και στόχος μας είναι η πρόληψη».

Ο ίδιος τόνισε ότι έχει πάει τέσσερις φορές στις φυλακές, «θα πάω όσες φορές χρειαστεί μέχρι να λύσουμε τα προβλήματα. Είναι μια φυλακή του 1890, έχουμε καταστάσεις όπου εκκινούν εγκλήματα, μπαίνουν κινητά τηλέφωνα ή άλλα πράγματα που καθιστούν τον έλεγχο του σωφρονιστικού ιδρύματος δύσκολο. Θα πάμε με νέο σωφρονιστικό ίδρυμα, ίσως να διαρκέσει και τέσσερα χρόνια και περισσότερο ίσως να μην το προλάβω, έχουμε βρει τον χώρο».

Για το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι στόχος είναι να περπατά ο πολίτης με ασφάλεια, έχουμε αυξήσει τους ελέγχους σε όλες τις πόλεις, θα μένουν στα γραφεία μόνο οι απαραίτητοι. Η Αστυνομία θα βγαίνει έξω κυρίως τις νύχτες, «τα άρβυλα στους δρόμους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εννοώντας τους ένστολους αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα και κληθείς να αναφέρει που θα εγερθούν οι νέες φυλακές, αρνήθηκε να αναφέρει τον χώρο «γιατί όποτε πάει να γίνει κάτι και αν ακόμα ωφελεί τους κατοίκους, γίνεται ανατροπή» και επιφυλάχθηκε να τον αναφέρει μετά τις διαβουλεύσεις με τους κατοίκους.

Για ωράριο αστυνομικών, ανέφερε πως αν η απόφαση εκφεύγει από τους κανονισμούς προφανώς θα διορθωθεί. Αλλά το εσωτερικό ζήτημα για το ποιος θα δουλέψει, πότε και πού είναι καθαρά στην εξουσία του Αρχηγού Αστυνομίας. Η ιεραρχία πρέπει να τηρείται, υπάρχουν οι θεσμοί να ρυθμίσουν αυτά τα ζητήματα, είναι η ΜΕΠΑ και ο Αρχηγός είναι αρμόδιος να ρυθμίσει για καλύτερη λειτουργία της Αστυνομία. Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος υπάρχουν τα ένδικα μέσα. Δεν είναι δουλειά μου να θέσω εκτός των αρμοδιοτήτων του τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Τέλος ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι έχει συγκροτήσει Επιτροπή για καθιέρωση μετρήσιμων κριτηρίων για την ανέλιξη των αστυνομικών και τους δεσμοφύλακες. Θα μοριοδοτούνται ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν, κατέληξε.