Στη σύλληψη των πέντε από τους οκτώ αλλοδαπούς που καταζητούνταν για τα πρωτοφανή επεισόδια με τη ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει να καταζητεί τρεις αλλοδαπούς, οι δύο εκ των οποίων φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση που προκάλεσε σάλο, τελεί υπό οκταήμερη κράτηση 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λάρνακας.

Εναντίον ολων διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Υπενθυμίζεται πως εγκληματική ομάδα με φερόμενο επικεφαλής τον 48χρονο φέρεται πριν από δύο εβδομάδες να προσέγγισε τον επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ελληνοκύπριος, από πρόσωπο αραβικής καταγωγής που καταζητείται. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο το πρόσωπο αραβικής καταγωγής πήγε επί τόπου γύρω στις 2 το απόγευμα και ζήτησε ξανά χρήματα από τον παραπονούμενο, τον οποίο φέρεται να απείλησε με μαχαίρι.

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 48χρονος. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών με πιστόλι που κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Το αδιανόητο είναι πως οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το ταχυφαγείο, χωρίς, ευτυχώς να τραυματιστεί οποιοσδήποτε.

Διερευνώνται ακόμη πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία πως η συγκεκριμένη ομάδα προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο της προστασίας κέντρων διασκέδασης.