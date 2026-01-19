Μόνο ερωτήματα προκύπτουν από τις αποκαλύψεις για τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα, που άρχισαν να βγαίνουν στο φως μετά το τρομακτικό περιστατικό το απόγευμα του Σαββάτου στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, όταν έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με τσεκούρια και λοστούς. Η υπόθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αστυνομίας, σχετίζεται με την απαίτηση χιλιάδων ευρώ από επιχειρηματία για σκοπούς παροχής προστασίας από εγκληματική ομάδα.

Όπως έγραψε ο «Φ» στο σημερινό του δημοσίευμα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως εδώ και μήνες υπάρχει σε εξέλιξη στη Λάρνακα προσπάθεια αντιμαχόμενων φατριών, για να πάρουν τον έλεγχο της χρυσοφόρου «επιχείρησης» παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις.

Αυτό επιβεβαιώνει και καταγγελία που έλαβε σήμερα το philenews, η οποία τέθηκε και ενώπιον του Δήμου Λάρνακας και έχει σχέση με την προσπάθεια κάποιας εκ των εγκληματικών ομάδων να πάρει τον έλεγχο της παροχής προστασίας στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης, στην οποία δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, από πηγή που για ευνόητους λόγους θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της, πριν από περίπου δύο μήνες, ομάδα 15 ατόμων άρχισε να προσεγγίζει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και να απαιτεί χρήματα για παροχή προστασίας. «Επέβαιναν σε αυτοκίνητα, κατέβαιναν σε επιχειρήσεις στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης και άρχισαν να ζητούν προστασία εκφοβίζοντας τον κόσμο. Ζήτησαν λεφτά σε διάφορες ημερομηνίες από μπυραρίες, από περίπτερα, ακόμη και από σουβλατζίδικα της περιοχής. Ήταν πολύ προκλητικοί και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούσαν και προβλήματα στην κυκλοφορία με τα αυτοκίνητά τους. Εμάς μας αναφέρθηκε πως ενημερώθηκε και η Αστυνομία», σημείωσε.

Οι ιδιοκτήτες κάποιων εκ των καταστημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να αποδέχθηκαν τη νέα διευθέτηση υπό τον φόβο εγκληματικών ενεργειών σε βάρος τους.

To philenews επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λάρνακας με σκοπό να λάβει τοποθέτησή του για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Θέσαμε ενώπιόν του και τη μαρτυρία που λάβαμε και μας ανέφερε πως η συγκεκριμένη καταγγελία έγινε και στον Δήμο Λάρνακας το τελευταίο εικοσιτετράωρο και «φαίνεται πως ευσταθεί».

Ο δήμαρχος Λάρνακας δεν έκρυψε την οργή του για το περιστατικό του Σαββάτου, που σημειώθηκε μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Όπως είπε δεν είναι η πρώτη φορά που τίθενται αυτά τα θέματα ενώπιον της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως ενώ εκκρεμούν δίκες και ποινικές υποθέσεις, τα ίδια πρόσωπα επαναλαμβάνουν τις παράνομες ενέργειες μέσα σε λίγες ημέρες. «Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με περιπολίες. Χρειάζονται πολύ περισσότερα για να περιοριστεί», υπέδειξε, προσθέτοντας πως υπάρχει βούληση από τον Δήμο να στηρίξει τις προσπάθειες της Αστυνομίας.