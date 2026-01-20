Τουρκοκυπριακά υποστατικά στα Λεύκαρα χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών, άλλα κατέχονται παράνομα, και για άλλα οι χρήστες τους (ακόμη και παράνομοι) ζητούν αέρα για να τα εγκαταλείψουν και μάλιστα σε μία περίπτωση υπεβλήθη απαίτηση €15.000 και σε δεύτερη €25.000.

Τα πιο πάνω κατήγγειλε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο Δήμαρχος Λευκάρων κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Πιο αναλυτικά ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε τα ακόλουθα: Γνωρίζουμε ποιοι κατέχουν τα τουρκοκυπριακά σπίτια. Κάποιοι με όνομα και επίθετο κατέχουν μέχρι και τρεις κατοικίες. Άλλοι οι οποίοι κατέχουν τουρκοκυπριακές οικίες υποβάλλουν απαιτήσεις για καταβολή χρημάτων για να τις εγκαταλείψουν ώστε να παραχωρηθούν σε άλλους.

Οι αρμόδιοι μου ζήτησαν στοιχεία και τους είπα περάστε από το γραφείο μου να σας τα δώσω. Ένας κάτοχος τουρκοκυπριακής κατοικίας, ο οποίος μάλιστα δεν την κατέχει νόμιμα, ζήτησε από κοπέλα €25.000 για να την εγκαταλείψει ώστε να κενωθεί και να την χρησιμοποιήσει εκείνη.

Άλλος κάτοχος τουρκοκυπριακής κατοικίας ζήτησε από μια κοπελίτσα πρόσφυγα, η οποία μάλιστα είναι έγκυος, €15.000. Τα στοιχεία είναι στη διάθεση της Βουλής και της Αστυνομίας.

Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες και σε αυτές ίσως γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Εισηγήθηκα στους αρμοδίους να έρθουν για να καταγράψουμε τα τουρκοκυπριακά σπίτια και υποστατικά, ώστε να διαπιστώσουμε ποιοι είναι δικαιούχοι και να τα δημοσιεύσουμε για να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δικαιούχους.

Αν δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες θα πάρω το νόμο στα χέρια μου και θα παραβιάσω τις κλειδαριές για να δοθούν σε δικαιούχους που έχουν ανάγκη, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών η κ. Καρεκλά ανέφερε ότι υπάρχουν 88 υποστατικά. Από αυτά, τα 59 αφορούν κατοικίες, τα 11 είναι επαγγελματικά υποστατικά ενώ άλλα 18 είναι ακατοίκητα. Επίσης, εντοπίστηκαν παρανομίες σε τέσσερα επαγγελματικά υποστατικά και σε 22 κατοικίες. Οι παρανομίες αφορούν από μη καταβολή του ενοικίου, μέχρι και άλλες παραβιάσεις των συμβάσεων. Συνολικά 18 από τις 59 κατοικίες είναι ακατοίκητες. Μέχρι τώρα έχουν σταλεί τρεις επιστολές ανάκτησης υποστατικών.