Έρευνα της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους μαθητές του Ριζοκαρπάσου η οποία γίνεται μετά από εισήγηση του Κύπριου Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ (ΕΛΚ) Λουκά Φουρλά στην αρμόδια Επιτροπή θα δημοσιοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Αυτό ανέφερε ο ίδιος σε ενημερωτική συνάντηση που είχε την Τετάρτη με ομάδα δημοσιογράφων από την Κύπρο που βρίσκονται στο Στρασβούργο.

Στις 30 Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη έρευνα για το θέμα των εγκλωβισμένων παιδιών στο Ριζοκάρπασο, είπε ο κ. Φουρλάς, σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επιληφθεί του θέματος, μέσω της επιτροπής CULT, μετά από εισήγησή του.

Η έρευνα, αναμένεται, όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής, να προσφέρει μια ισχυρή βάση για μελλοντικές εκθέσεις και ψηφίσματα. Πρόσθεσε ότι «θα προτείνουμε και αποστολή της Επιτροπής στο Ριζοκάρπασο».

Παράλληλα, ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι μεταβαίνει με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λονδίνο στις 17 Φεβρουαρίου με στόχο την διαπραγμάτευση για μείωση των διδάκτρων Ευρωπαίων φοιτητών.

«Βάλαμε την Βρετανία στο Ερασμούς», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος εισηγήθηκε πως είναι λογικό να τεθεί πλέον θέμα μείωσης των διδάκτρων των βρετανικών πανεπιστημίων, κάτι που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή και έπειτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

