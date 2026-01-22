Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, (κλαδικό τμήμα φυλακών) στην οποία αναφέρεται στην προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορικής απόφασης για ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, από διάφορους παράγοντες. Η συντεχνία, καλωσορίζει την «υιοθέτηση της πρότασής μας από τον Υπουργό Κώστα Φυτηρή» όπως υποστηρίζει προσθέτοντας ότι «τους άλλους, τους αφήνουμε στην κρίση των συναδέλφων».

Δείτε την ανακοίνωση:

Με αφορμή την όψιμη αφύπνιση διαφόρων παραγόντων γύρω από το κτιριακό αδιέξοδο των Κεντρικών Φυλακών και την προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορικής απόφασης για ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να παρέμβουμε. Όχι για να διεκδικήσουμε δάφνες, αλλά για να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια και να αποδώσουμε Δικαιοσύνη. Η ιστορία δεν παραγράφεται και τα γραπτά μένουν. Σήμερα, που η πολιτική ηγεσία στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, αποφάσισε επιτέλους να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ποιοι κράτησαν το μαχαίρι και ποιοι κρύβονταν πίσω από τις λέξεις.

Όταν η τότε πολιτική ηγεσία του τόπου και οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΥΔΥ αναλώνονταν σε ευχολόγια και διαχειριστικά τρικ, η ΙΣΟΤΗΤΑ ήταν η ΜΟΝΗ φωνή που τόλμησε να πει την πικρή αλήθεια. Το μήνυμά μας ήταν σαφές, διαχρονικό και αδιαπραγμάτευτο: «Οι Κεντρικές Φυλακές του 1890 δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Σταματήστε να μπαλώνετε ερείπια. Η μόνη λύση είναι Νέες Φυλακές ΤΩΡΑ.» Τα αρχεία είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Ήδη από το 2019, απαιτούσαμε «ιστορική και γενναία τομή», αρνούμενοι να συμβιβαστούμε με την αναποτελεσματικότητα χωρίς νόημα των μπαλωμάτων. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για την ανάγκη ενός σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος, όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως ζήτημα ζωής και θανάτου για συναδέλφους και κρατούμενους.

Η ιστορία θα είναι αμείλικτη με όσους έβαλαν πλάτη στην καταστροφική απόφαση μετατροπής της Ανοικτής Φυλακής σε Κλειστή και στις πρόχειρες επεκτάσεις που έγιναν παγίδες. Η διαφορά στάσης ήταν χαώδης: Η μεν ΠΑΣΥΔΥ δήλωνε σε επίσημη ανακοίνωσή της πως «Χαιρετίζουμε την απόφαση…», δίνοντας ουσιαστικά συγχωροχάρτι στην προχειρότητα και βαφτίζοντας την υποβάθμιση ως «μέτρο απάμβλυνσης». Αντιθέτως, η ΙΣΟΤΗΤΑ εξέφρασε «Κάθετη Διαφωνία». Κλείσαμε την πύλη. Κατεβήκαμε στο δρόμο. Φωνάξαμε ότι το στοίβαγμα ψυχών σε ακατάλληλους χώρους είναι ωρολογιακή βόμβα και προειδοποιήσαμε ότι «όσο δεν χτίζετε νέες φυλακές, χτίζετε τα θεμέλια της επόμενης εξέγερσης».

Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε τότε, γιατί η βολική στάση της ΠΑΣΥΔΥ πρόσφερε το τέλειο άλλοθι στην αδράνεια της Πολιτείας. Σήμερα όμως, το σκηνικό άλλαξε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, διαβλέποντας το αδιέξοδο που εμείς περιγράφαμε χρόνια πριν, υιοθέτησε πλήρως την πάγια θέση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Αγνοώντας τις φωνές του συμβιβασμού, προχωρά στην μόνη λύση που εξασφαλίζει το μέλλον. Η στάση μας δικαιώνεται πανηγυρικά και η απόφαση του Υπουργού αποτελεί ήττα για τη λογική των «μπαλωμάτων» και νίκη για τη λογική της ευθύνης.

Η προσπάθεια οικειοποίησης ξένων αγώνων, εκτός του ότι είναι ανήθικη, δείχνει πανικό μπροστά στη μαζική στήριξη των συναδέλφων προς την «ΙΣΟΤΗΤΑ». Οι Δεσμοφύλακες έχουν και κρίση και μνήμη. Ξέρουν ποιοι στάθηκαν δίπλα τους στα κάγκελα, στις δύσκολες στιγμές του Τμήματος, και ποιοί (υποκριτές) επικροτούσαν τις αποφάσεις που μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού.

Καλωσορίζουμε την υιοθέτηση της πρότασής μας από τον Υπουργό Κώστα Φυτηρή. Όσο για τους άλλους, τους αφήνουμε στην κρίση των συναδέλφων.