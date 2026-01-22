Με αντιπαραθέσεις και αιχμές για τη μη έγκαιρη παράδοση μαρτυρικού υλικού διεξληχθη σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού η διαδικασία της ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να εγείρουν σοβαρά ζητήματα που άπτονται της δίκαιης δίκης και της ορθής ποινικής διαδικασίας.

Οι δικηγόροι των τεσσάρων κατηγορουμένων, καθώς και ο κατηγορούμενος Χριστάκης Καπηλιώτης, ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του, ήγειραν ζήτημα σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό που δεν τους παραδόθηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου, δηλαδή εντός των 21 ημερών που προβλέπονται από το άρθρο 7Α της Ποινικής Δικονομίας.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι, που είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο Ανδρέας Ιατρόπουλος, τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ο Νίκος Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, ο Χριστάκης Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνος Υπαίθρου, και ο Χριστάκης Καπηλιώτης, τότε υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

Τον λόγο έλαβαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι ανέφεραν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν παραλάβει οποιοδήποτε μαρτυρικό υλικό από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής, δηλαδή από τον κ. Σάββα Μάτσα.

Ο δικηγόρος του κ. Σοφοκλέους, Λάρης Βραχίμης, σημείωσε ότι παρά τις επιστολές που έχουν αποστείλει, δεν έλαβαν καμία απάντηση ή ενημέρωση. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, χαρακτηρίζοντάς την καταχρηστική, κάνοντας λόγο για πέντε χρόνια επίπονων, υβριστικών και εμμονικών δημόσιων τοποθετήσεων και δημοσιευμάτων της παραπονούμενης, καθώς και αντίστοιχες αναφορές του κ. Μάτσα, ο οποίος δήλωνε ότι θα προχωρούσε σε ποινικές διώξεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Ανδρέας Γιαλελής, που εκπροσωπεί τον Χριστάκη Ναθαναήλ, ανέφερε ότι θα ήθελε να γνωρίζει εάν θα δοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει όπως η υπόθεση τεθεί εκτός πινακίου μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα του μαρτυρικού υλικού και ακολούθως θα εγείρει προδικαστικές ενστάσεις.

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι από την όψη του κατηγορητηρίου προκύπτει πως η υπόθεση αφορά πολύ παλιά γεγονότα, το έτος 2005, τονίζοντας ότι πρόθεσή του είναι να δοθεί προτεραιότητα στην εκδίκαση.

Από την πλευρά του, ο κ. Σάββας Μάτσας ανέφερε ότι υπάρχει μαρτυρικό υλικό που αφορά παραλείψεις και προχειρότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υλικό που σχετίζεται με την απόφαση του ΕΔΑΔ. Τόνισε ότι, εν μέσω των υπόλοιπων υποχρεώσεών του, έπρεπε να ξεχωρίσει το μαρτυρικό υλικό που αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες των κατηγορουμένων.

Ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού, που εκπροσωπεί τον Ανδρέα Ιατρόπουλο, ανέφερε ότι το μαρτυρικό υλικό αποτελεί το υπόβαθρο για τις προδικαστικές ενστάσεις και ότι η παραδοχή του κ. Μάτσα πως δεν προτίθεται να παραδώσει ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό πλήττει το θεμέλιο της δίκαιης δίκης και εγείρει ζήτημα αμεροληψίας. Τόνισε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη παράδοση του μαρτυρικού υλικού, θέση την οποία, όπως είπε, είχε διατυπώσει από την πρώτη εμφάνιση.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Μάτσας προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης χωρίς να είναι έτοιμος για την εκδίκασή της, επισημαίνοντας ότι η μη παράδοση του μαρτυρικού υλικού επιβάλλει την αναστολή της διαδικασίας μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Υπογράμμισε ότι ταλαιπωρούνται πέντε κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους και το ίδιο το Δικαστήριο, σε μια υπόθεση για την οποία εδώ και χρόνια γινόταν λόγος περί διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Οι δικηγόροι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εγείρουν προδικαστικές ενστάσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το θέμα της μεροληψίας και της σύγκρουσης ρόλων εκ μέρους του κ. Μάτσα. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μάτσας είχε διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι ήταν έτοιμος να τοποθετηθεί σήμερα σε σχέση με τον ρόλο του και την ένσταση του κ. Αργυρού, ωστόσο το Δικαστήριο τον κάλεσε να το πράξει αφού πρώτα εγερθούν επισήμως οι σχετικές ενστάσεις από όλους τους διαδίκους.

Μετά από εκτενή συζήτηση, ο κ. Σάββας Μάτσας ανέφερε ότι θα παραδώσει ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό. «Θα παραδώσουμε όλο το μαρτυρικό υλικό σε USB εντός 15 ημερών», εξηγώντας ότι πρόκειται για υλικό που υπερβαίνει τις 5.000 σελίδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού ζήτησε όπως το μαρτυρικό υλικό αριθμηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικηγόροι θα έχουν το ίδιο υλικό.

Η δικηγόρος του Πανίκου Σταυριανού, Ανδριάνα Κλαϊδη, εξέφρασε την ετοιμότητά της να εγείρει σήμερα τις προδικαστικές ενστάσεις που έχει ήδη ετοιμάσει. Ωστόσο, το Δικαστήριο την κάλεσε να το πράξει στην επόμενη δικάσιμο, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει το ζήτημα του μαρτυρικού υλικού. Σημείωσε ότι θα εγείρει 3 προδικαστικες ενστάσεις που θα αφορούν την αμεροληψια, ασυμβίβαστο, σύγκρουση ρόλων και την μη αποκάλυψη εγγράφου. Επιπρόσθετα θα εγείρει σοβαρά ζήτημα σε σχέση με τον ρόλο του κ. Μάτσα.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 19 Φεβρουαρίου, οπότε και θα τεθούν τα ζητήματα που αφορούν τη δίκαιη δίκη σε σχέση με τον ρόλο του κ. Μάτσα αφού στην παρούσα διαδικασία είναι εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενώ ήταν και ποινικός ανακριτής καθώς και το θέμα του μαρτυρικού υλικού.