Η ιδιωτική ποινική υπόθεση για τον θάνατο του 26χρονο εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου το 2005, επανέρχεται στο προσκήνιο. Αύριο, 9 Δεκεμβρίου, οι πέντε κατηγορούμενοι θα βρεθούν για πρώτη φορά στο εδώλιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην υπόθεση. Οι διαδικασίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο εκτενές μαρτυρικό υλικό και στο εάν θα κληθούν να απαντήσουν στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο. Η επίδοση του κατηγορητηρίου έχει πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι καλούνται να παρευρεθούν ενώπιον του δικαστή Χ. Στρόππου.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν αποστείλει, αρχές Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικηγόρους της οικογένειας ζητώντας να τους παραδοθεί ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης.

Πρόκειται για ένα ογκώδες μαρτυρικό υλικό πέραν των 6.000 σελίδων, που αφορά από την πρώτη αστυνομική έρευνα, την στρατιωτική έρευνα, καταθέσεις και πορίσματα όλων των ανακρίσεων, την απόφαση του ΕΔΑΔ και όλες τις έρευνες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, προτίθενται να ζητήσουν αναβολή της διαδικασίας έως ότου τους παραδοθεί το μαρτυρικό υλικό και μελετηθεί πριν απαντήσουν στο κατηγορητήριο. Επίσης, θα ξεκαθαριστεί εάν οι κατηγορούμενοι θα μπορούν να εκπροσωπηθούν από κοινό δικηγόρο ή εάν ο καθένας πρέπει να έχει τον δικό του.

Από την πλευρά τους οι δικηγόροι της οικογένειας Νικολάου, Σάββας Μάτσας και Νίκος Κληρίδης, θα ζητήσουν κατά την αυριανή διαδικασία από τους δικηγόρους των πέντε κατηγορουμένων διευκρινίσεις όσον αφορά το μαρτυρικό υλικό.

Να σημειωθεί ότι στο κατηγορητήριο εναντίον πέντε προσώπων περιλαμβάνονται 39 κατηγορίες, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούν, κατά ισχυρισμό, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Οι περισσότερες, 25 στον αριθμό, αφορούν τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Πέρα από την παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, οι κατηγορίες εναντίον του Σταυριανού αφορούν έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Επίσης, κατηγορείται μαζί με έναν ακόμη πρώην αξιωματικό της Αστυνομίας για διάπραξη του αδικήματος της συνωμοσίας προς αποτροπή της πορείας της Δικαιοσύνης.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 18 μάρτυρες κατηγορίας, με τις πληροφορίες από την πλευρά της οικογένειας να αναφέρουν ότι αναμένεται να προστεθούν ακόμη 3–4 μάρτυρες.

Όπως έγραψε πρώτος ο «Φ», ιδιωτική ποινική δίωξη είχε ασκηθεί κατά του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, ο οποίος είχε διενεργήσει αυτοψία και νεκροτομή στη σορό του Θανάση Νικολάου, και εναντίον τεσσάρων πρώην αξιωματικών της Αστυνομίας, οι οποίοι κατά τον επίδικο χρόνο είχαν την ευθύνη λήψης αποφάσεων σχετικά με την έρευνα για τον θάνατο του Θανάση. Ο θάνατος του 26χρονου στρατιώτη είχε εξεταστεί ως αφύσικος, αποδοθείς σε αυτοκτονία, γι’ αυτό και η διερεύνησή του ανατέθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Λάνιας και όχι στο ΤΑΕ Λεμεσού, ως είθισται για υποθέσεις με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Πέρα από τον Πανίκο Σταυριανό, για πρώτη φορά θα βρεθούν στο εδώλιο και τέσσερις πρώην αξιωματικοί της Αστυνομίας. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ιατρόπουλο, τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Νίκο Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, Χριστάκη Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνο Υπαίθρου και Χριστάκη Καπηλιώτη, τότε υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να ετοιμαστεί και δεύτερο κατηγορητήριο από τους δικηγόρους της οικογένειας, το οποίο αυτή τη φορά θα αφορά μέλη της Εθνικής Φρουράς.