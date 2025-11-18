Για τις 9 Δεκεμβρίου ορίστηκε η πρώτη εμφάνιση των πέντε κατηγορουμένων, πλέον, στην ιδιωτική ποινική υπόθεση για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου το 2005 στη Λεμεσό.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενημέρωσε, μέσω του Πρωτοκολλητείου, τους δικηγόρους της οικογένειας, Νίκο Κληρίδη και Σάββα Μάτσα, για την ημερομηνία, ώστε να προχωρήσουν στην επίδοση των κατηγορητηρίων στους πέντε επηρεαζόμενους.

Αν η επίδοση του κατηγορητηρίου γίνει εφικτή, τότε θα πρέπει οι πέντε να παρευρεθούν στις 9/12/2025 ενώπιον του δικαστή για να κατηγορηθούν.

Αν όμως αυτό δεν γίνει κατορθωτό, τότε θα ζητηθεί άλλη ημερομηνία από το Δικαστήριο, ώστε να δοθεί χρόνος στην πλευρά των δικηγόρων της οικογένειας για να επιδώσει τα κατηγορητήρια.

Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι οι πέντε επηρεαζόμενοι θα αντιδράσουν μόλις παραλάβουν το κατηγορητήριο και θα ζητήσουν με επιστολή τους προς τον Γενικό Εισαγγελέα την καταχώρηση αναστολής ποινικής δίωξης.

Κι αυτό, γιατί θα γίνει επίκληση στη επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, προς τον δικηγόρο της οικογένειας Νίκο Κληρίδη, με την οποία είχε τοποθετηθεί αρνητικά στο ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης από τη Νομική Υπηρεσία κατά των πέντε προσώπων, επικαλούμενος έλλειψη στοιχείων που να τους ενοχοποιούν, ή που να αποδεικνύουν ότι η κατ’ ισχυρισμό παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος έγινε εσκεμμένα, όπως είναι η προϋπόθεση από τον νόμο.

Όπως έγραψε πρώτος ο «Φ», ιδιωτική ποινική δίωξη είχε ασκηθεί κατά του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, ο οποίος είχε διενεργήσει αυτοψία και νεκροτομή στη σορό του Θανάση Νικολάου και εναντίον πρώην τεσσάρων αξιωματικών της Αστυνομίας, οι οποίοι κατά τον επίδικο χρόνο είχαν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων σε σχέση με την έρευνα για τον θάνατο του Θανάση.

Ως γνωστόν, ο θάνατος του 26χρονου στρατιώτη είχε εξεταστεί ως αφύσικος θάνατος που αποδόθηκε σε αυτοκτονία, γι’ αυτό και η διερεύνησή του ανατέθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Λάνιας αντί από το ΤΑΕ Λεμεσού, ως είθισται για υποθέσεις με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να ετοιμαστεί και δεύτερο κατηγορητήριο από τους δικηγόρους της οικογένειας, το οποίο αυτή τη φορά θα αφορά μέλη της Εθνικής Φρουράς.