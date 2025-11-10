Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου αναμένεται να αποφασίσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού κατά πόσο θα αποδεχθεί την καταχώρηση ιδιωτικής ποινικής δίωξης κατά πέντε προσώπων, σε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου.

Το κατηγορητήριο παραδόθηκε στο Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου την περασμένη Τρίτη 4 Νοεμβρίου και έκτοτε μελετάται από δικαστή ο οποίος θα αποφανθεί εάν θα καταχωρηθεί ή αν συντρέχουν λόγοι να απορριφθεί. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το Δικαστήριο ενημέρωσε τους δικηγόρους της οικογένειας του Θανάση, Νίκο Κληρίδη και Σάββα Μάτσα, να εμφανιστούν ενώπιον του την ερχόμενη Τετάρτη 12/11/2025 για διευκρινίσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διευκρινίσεις αφορούν στην ουσία μια κατηγορία που σχετίζεται με ψευδορκία για έναν εκ των πέντε υπό κατηγορία προσώπων. Υπάρχει επίσης πρόθεση εκ μέρους των δικηγόρων της οικογένειας να προστεθεί ακόμη μια κατηγορία, ωστόσο, αυτό ακόμη εξετάζεται πριν υποβληθεί αίτημα στο Δικαστήριο.

Στο υπό εκκρεμότητα κατηγορητήριο κατά πέντε προσώπων, περιλαμβάνονται 38 κατηγορίες, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούν κατ’ ισχυρισμό παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Οι περισσότερες, 28 στον αριθμό, αφορούν τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό ο οποίος είχε διενεργήσει αυτοψία στη σκηνή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Θανάσης, κάτω από το γεφύρι της Άλασσας στη Λεμεσό. Ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και το εύρημά του ήταν πως ο θάνατός του προκλήθηκε από πτώση εξ ύψους, κάτι που παραπέμπει σε αυτοχειρία.

Ωστόσο, το εύρημα αυτό ανατράπηκε με το τελευταίο πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας Ντόριας Βαρωσιώτου. Οι άλλοι τέσσερις για τους οποίους υπάρχει πρόθεση για άσκηση ιδιωτικής ποινικής δίωξης είναι όλοι πρώην μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούσαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και είχαν την ευθύνη της καθοδήγησης της έρευνας γύρω από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου.

Στην περίπτωση που το κατηγορητήριο γίνει αποδεκτό από το Δικαστήριο και η υπόθεση λάβει αριθμό καταχώρησης, τότε το κατηγορητήριο θα σταλεί στους επηρεαζόμενους και θα καλούνται σε πρώτη εμφάνιση. Αναμένεται ότι οι πέντε επηρεαζόμενοι θα ζητήσουν από τον Γενικό Εισαγγελέα αναστολή της ιδιωτικής ποινικής τους δίωξης επικαλούμενοι και την απόφαση του ίδιου να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη, αλλά και των 20 χρόνων που έχουν περάσει από τον θάνατο του 26χρονου εθνοφρουρού.