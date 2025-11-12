Εγκρίθηκε η καταχώρηση ιδιωτικής ποινικής δίωξης κατά πέντε προσώπων σε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου. Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και του δικαστή Χ. Στρόππου, ο τελευταίος ζήτησε διευκρίνιση σε σχέση με την κατηγορία της ψευδορκίας, η οποία περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της οικογένειας Νικολάου, Σάββας Μάτσας και Νίκος Κληρίδης, ανέφεραν ότι προχωρούν στην αντικατάσταση των άρθρων 110, 111 και 113 με το άρθρο 117 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την κατηγορία της ψευδορκίας, η οποία είναι πλημμέλημα και εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, χωρίς να απαιτείται η άδεια του Γενικού Εισαγγελέα.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, εγκρίθηκε η τροποποίηση των τριών κατηγοριών και το Δικαστήριο άναψε πράσινο φως για την καταχώρησης της ιδιωτικής ποινικής δίωξης κατά πέντε προσώπων. Το Δικαστήριο ενέκρινε την καταχώρηση του κατηγορητηρίου όπως διαμορφώθηκε και ενημέρωσε τους δικηγόρους της οικογένειας ότι στο επόμενο διάστημα θα λάβουν ειδοποίηση από το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία που θα οριστεί η υπόθεση.

Στο κατηγορητήριο εναντίον πέντε προσώπων περιλαμβάνονται 38 κατηγορίες, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούν, κατά ισχυρισμό, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Οι περισσότερες, 25 στον αριθμό, αφορούν τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, ο οποίος είχε διενεργήσει αυτοψία στη σκηνή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Θανάσης, κάτω από το γεφύρι της Άλασσας στη Λεμεσό. Ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και το εύρημά του ήταν πως ο θάνατός του προκλήθηκε από πτώση εξ ύψους, κάτι που παραπέμπει σε αυτοχειρία.

Πέραν από την παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, οι κατηγορίες εναντίον του Σταυριανού αφορούν έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Επίσης, κατηγορείται μαζί με έναν ακόμη πρώην αξιωματικό της Αστυνομίας, για διάπραξη του αδικήματος της συνωμοσίας προς αποτροπή της πορείας της Δικαιοσύνης

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες ότι στον Πανίκο Σταυριανού και στους τέσσερις πρώην αξιωματικούς της Αστυνομίας θα επιδοθεί το κατηγορητήριο.