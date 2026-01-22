Στις 21/1/2025, μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έρευνα υποστατικών και οικίας 70χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος απασχόλησε πολλές φορές στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές, σε περιοχή στα νότια προάστια της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά την έρευνα σε πρόχειρα υποστατικά/αποθήκες έξω από την οικία του 70χρονου εντοπίστηκαν τεράστιες ποσότητες καπνικών προϊόντων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αμέσως ειδοποιήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο χώρο της έρευνας για να αναλάβουν την υπόθεση λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα κατά την έρευνα στα υποστατικά ανευρέθηκαν, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,128 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία (225,600 τεμάχια τσιγάρα συνολικά)

124 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία (24,800 τεμάχια θερμαινόμενα τσιγάρα συνολικά)

3 κιλά και 475γρ. καπνού για στριφτό τσιγάρο σε διάφορες συσκευασίες και μάρκες των 25,45 και 50 γρ. αντίστοιχα

Ακολούθησε και έρευνα μέσα στην οικία του υπόπτου, κατόπιν δικής του γραπτής συγκατάθεσης, χωρίς να βρεθεί οποιαδήποτε άλλη ποσότητα. Ο ύποπτος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο. Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησης του προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.