Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα σε πλοίο ανοιχτά της Λεμεσού.

Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, αναφέρει ότι στις 23 Ιανουαρίου 2026 στις 2:15, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 125 ΝΜ Νότια Λεμεσού.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 8:30 για περαιτέρω νοσηλεία.