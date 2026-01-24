Οι Κλάδοι Ειδικών Ψυχολόγων και Φυσιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη αδράνεια της Πολιτείας σε σχέση με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, αδράνεια που, όπως αναφέρουν, έχει οδηγήσει πλέον σε πλήρες λειτουργικό, θεραπευτικό και εργασιακό αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα τονίζουν:

«Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας εργάζονται εδώ και χρόνια σε κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει περιέλθει στην αντίληψή μας, καθώς και μέσω αναφορών από άλλους κλάδους της ΠΑΣΥΔΥ, ότι δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας. Οι συνθήκες αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων του εργοδότη έναντι των εργαζομένων, αλλά και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών σε ασφαλή και αξιοπρεπή φροντίδα.

Οι Κλάδοι Ειδικών Ψυχολόγων και Φυσιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ επισημαίνουν ότι οι ακατάλληλες υποδομές δεν επηρεάζουν απλώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά θέτουν πλέον σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα τόσο του προσωπικού όσο και των νοσηλευόμενων.

Η έλλειψη ασφαλών χώρων θεραπευτικών παρεμβάσεων, η αδυναμία εφαρμογής βασικών πρωτοκόλλων ασφάλειας και η καθημερινή έκθεση σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορούν να θεωρούνται «κανονικότητα».

Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδίως. Αντιθέτως, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών καθυστερήσεων και ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων. Δημόσιες δηλώσεις τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Υγείας σε προηγούμενα έτη δημιούργησαν σαφή προσδοκία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Παρά ταύτα, η μη υλοποίηση των εξαγγελιών αυτών έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίσιμη κατάσταση, όπου το υφιστάμενο νοσοκομείο κρίνεται πλέον ακατάλληλο, χωρίς να υπάρχει έτοιμη εναλλακτική λύση.

Δεν αποδεχόμαστε να πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς το κόστος της πολιτικής αναβλητικότητας και της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η ανοχή έχει εξαντληθεί.

Καλούμε την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ:

να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους ως εργοδότες,

να διασφαλίσουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό,

να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας των ασθενών,

και να δώσουν σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι οι Κλάδοι Ειδικών Ψυχολόγων και Φυσιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ δεν θα αποδεχθούν τη διαιώνιση μιας κατάστασης που προσβάλλει τα εργασιακά δικαιώματα, υπονομεύει τη δημόσια ψυχική υγεία και θέτει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης».